Топ-8 новогодних десертов разных стран мира

Кухни мира уникальны. В каждой из них существуют свои традиции и сладости, которыми принято украшать новогодний стол. Кондитер Дмитрий Дюран рассказал «Вечерней Москве» о самых интересных мировых десертах.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Япония

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В Японии, например, на праздники готовят только те блюда, которые считаются символами счастья и благополучия. Одной из таких сладостей в Стране восходящего солнца является мотти — десерт, представляющий собой тончайший слой рисового теста, в которое заворачивают облако сливочного крема с ягодной начинкой.

Чехия и Словакия

В Чехии и Словакии традиционным праздничным десертом является яблочный штрудель, который печет сама хозяйка дома. Как правило, штрудель подают с горячим или холодным ванильным соусом. Готовят десерт из тонко раскатанного теста. Кстати, штрудель является не только очень вкусным, но и практичным десертом, потому что быстро готовится и долго не черствеет.

Испания

У испанцев главным новогодним блюдом считается туррон, состоящий из меда и яичного белка с добавлением цукатов, сухофруктов и орехов. Это кондитерское изделие является визитной карточкой страны, и без него невозможно представить праздник. По своей структуре и вкусовым качествам испанский туррон немного напоминает халву, которую так любят в России.

Германия

В Германии в преддверии Нового года и Рождества полки ломятся от традиционного кекса штоллен. Немецкая выпечка представляет собой невероятно ароматный десерт, который включает в себя вяленую клюкву, вишню, всевозможные орехи и цедру апельсина. Сладкое блюдо обязательно пропитывают ромом для пикантного вкуса.

Великобритания

Ни один стол в Британии не обходится без пудинга, который начинают готовить за неделю до Рождества, а перед подачей его поливают крепким алкоголем и поджигают. Зачастую в десерт прячут мелкие символичные предметы, которые могут предсказывать будущее, например, монетки, означающие финансовое процветание. Обычно пудинг украшают веткой остролиста, символизирующей терновый венок. Кстати, при приготовлении десерта каждый из участников процесса должен загадать желание.

Бельгия

В Бельгии по традиции готовят миндальный торт, состоящий из миндальных коржей с заварным кремом. Этот десерт отличается очень приятным и изысканным ароматом за счет добавления орехов.

Америка

В США не только употребляют в пищу новогодние десерты, но и украшают ими дом. Например, американцы используют разноцветные праздничные леденцы в форме трости в качестве главного декора: их вешают на елку, дверь, вплетают в рождественские венки. Знаменитые полосатые лакомства перекочевали в другие страны именно из США и давно стали главными традиционными сладостями в рождественские праздники.

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