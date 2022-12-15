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45 минут назад

4 sos-совета, если вы отравились за новогодним столом

WomanHit.ru

Как помочь себе или своему незадачливому гостю. Нас ждут длинные новогодние праздники, которые сопровождаются не только приятными впечатлениями, но и такими «событиями», как отравление. Но не стоит сразу же звонить в скорую, для начала помогите себе или незадачливому гостю сами. А как это сделать, нам рассказал эксперт.

4 sos-совета, если вы отравились за новогодним столом
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Промывание

Первое, что нужно сделать — как можно скорее затормозить всасывание токсинов в кровь. Понадобится чистая вода (около четырех стаканов), даем ее отравившемуся и вызываем рвоту. Без этого этапа просто бесполезно бороться отравлением дальше. Если же вы знаете, что у кого-то из гостей слабое здоровье и с алкоголем у него натянутые отношения, не стоит экспериментировать и подначивать гостя на алкогольные подвиги.

Продолжаем очищение

Как вы уже поняли, самое главное в помощи при отравлении — как можно быстрее вывести токсины из организма. После очищения желудка стоит вспомнить, что очищение прошло не полностью. Уточните, нет ли у гостя каких-либо отрицательных реакций на препараты и предложите слабительные. Это важный момент, если отравление сильное и необходимо полное очищение, не игнорируйте этот пункт.

Принимаем сорбенты

Далее, если человек постепенно приходит в себя, и препараты для улучшения перистальтики успели подействовать, можно дать любой сорбент. Самый простой — активированный уголь. Если есть возможность, лучше использовать современные сорбенты в виде геля, которые работают быстрее. Помните, что при отравлении мы теряем много жидкости, а потому необходимо соблюдать питьевой режим.

Никаких активностей

Ни в коем случае не отправляйте человека домой одного — обеспечьте ему как минимум пару часов полного покоя и отслеживайте его состояние. Алкогольное отравление может быть очень коварным и отразиться на работе всех систем организма, а в таком состоянии человек будет не в состоянии сам оказать себе помощь. Если вы понимаете, что ваши манипуляции не дали особого результата, вызывайте врача.

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