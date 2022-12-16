Названы допустимые новогодние подарки коллегам

«Прежде всего, запрещены дорогие подарки, ведь они могут поставить вашего коллегу в неловкое положение, — предупредила эксперт. — Лучше дарить что-то символическое, того же небольшого кролика, красивые сладости, шоколадку, декоративные интерьерные свечи. Кроме того, этикет негативно относится именно к сувенирам, вроде пластиковых кроликов — это точно не сможет порадовать, нужно что-то более качественное».