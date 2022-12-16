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1 час назад

Названы допустимые новогодние подарки коллегам

Lenta.ru

Новогодние подарки коллегам могут быть только недорогими и символическими. Идеальными могут стать елочные игрушки, игрушки с символами наступающего года, красиво оформленные сладости. Об этом «Ленте.ру» рассказала президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Названы допустимые новогодние подарки коллегам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Прежде всего, запрещены дорогие подарки, ведь они могут поставить вашего коллегу в неловкое положение, — предупредила эксперт. — Лучше дарить что-то символическое, того же небольшого кролика, красивые сладости, шоколадку, декоративные интерьерные свечи. Кроме того, этикет негативно относится именно к сувенирам, вроде пластиковых кроликов — это точно не сможет порадовать, нужно что-то более качественное».

Вместе с тем, Холгова подчеркивает: подарки на Новый год должны быть исключительно символическими, не требующими больших затрат и ответных жестов, в это заключается особенность праздника.

«В Букингемском дворце как-то была такая ситуация: принцесса Диана подарила принпринцу Чарльзу кашемировый свитер. Это вызвало большое недоумение. Хотя, казалось бы, что странного в том, что жена подарила мужу свитер? Но нет, подарок должен быть именно необременительным. Еще одним отличным вариантом станут, кстати, елочные игрушки», — доба

Новый год 2023,Чарльз Виндзор,
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