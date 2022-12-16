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42 минуты назад

Продукты на новогоднем столе, которые могут вызвать отравление

Вечерняя Москва

Новогодний стол, как правило, радует обилием разнообразных блюд, но не всегда они благоприятно переносятся желудочно-кишечным трактом. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравление во время праздника.

Продукты на новогоднем столе, которые могут вызвать отравление
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, могут нанести вред здоровью салаты, заправленные майонезом. Из-за нарушения температурного режима в них образуются микроорганизмы, которые могут привести к пищевой токсикоинфекции.

С осторожностью стоит относиться к грибам. Их лучше съесть в начала застолья, чтобы они не стояли на столе долго.

Специалист добавила, что нарезки, в частности сырные и мясные, тоже не являются безопасным блюдом. Из-за нарушения товарного соседства и температурного режима они могут нанести вред ЖКТ.

Фрукты — тоже небезобидные продукты. От них могут возникнуть аллергические реакции, передает Life.ru.

Новый год 2023,Татьяна Терехова,
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