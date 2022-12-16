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2 часа назад

Диетолог поделилась рецептом полезного оливье

Национальная Служба Новостей

Маргарита Королева в пресс-центре НСН отметила, что готовит новогодний салат с домашним майонезом и без колбасы.

Диетолог поделилась рецептом полезного оливье
Фото: nsn.fmnsn.fm

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН рассказала рецепт полезного новогоднего оливье.

«Оливье – это важный атрибут новогоднего стола. Я его готовлю со всеми членами семьи, мы готовим не такой традиционный, как принято, используем другие ингредиенты. Майонез мы делаем сами, в интернете много рецептов. Вместо колбасы используется мясо индейки или курицы отваренное. Зеленый горошек не из банки, а свежезамороженный, а также молодой картофель и свежие огурцы. Но вместо картофеля можно использовать более полезный топинамбур. Такой салат не будет тяжелым», - рассказала Королева.

Новый год 2023,Маргарита Королева,ФМБА России,
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