5 продуктов к Новому году, которые стоит покупать заранее

Запасаясь заранее, вы сэкономите время и финансы в преддверии праздника.

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Готовь сани летом, а шампанское – в начале декабря! Чтобы не простаивать в огромных очередях и не испытывать нервную систему на прочность, предлагаем начать готовиться к оформлению праздничного стола уже сейчас.

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Грамотный тайм-менеджмент никогда не бывает лишним, да ещё и подарит освободившееся время на другие важные мероприятия. Каких в конце года накопится у каждого вдоволь.

Ещё одной значимой причиной покупки заранее праздничных припасов станет забота о кошельке. На волне ажиотажа и большого спроса к концу месяца многие торговые сети повышают цены на ряд продуктов и напитков. Запасливые и продуманные окажутся в большом плюсе, приобретая их заранее.

Прежде чем отправиться на шопинг, составьте предварительное меню

Разделите в списке продукты, которыми будете удивлять гостей, на скоропортящиеся и имеющие длительный срок годности. Так вам будет легче сориентироваться в магазинах и не купить лишнего.

Предлагаем вам перечень из пяти продуктов, которые смело можно хранить более двух месяцев, и дополнительный шестой пункт. Он включает напитки: игристые вина, крепкий алкоголь. На эти позиции, как правило, в начале декабря можно найти хорошие скидки.

Консервы

Чтобы не стать героем народного анекдота и поздно вечером 31 декабря не бежать за горошком, закупите уже сейчас баночки консервированных овощей.

Зелёного горошка много не бывает. Приобретите сразу две-три упаковки. Полки магазинов, конечно, не опустеют в конце месяца, но может снизиться выбор производителей и фирм.

Помимо важного ингредиента для любимого салата оливье, можно закупиться консервированными кукурузой, фасолью, оливками, маринованными грибами, огурцами, помидорами.

Соленья станут интересным дополнением и отличной лёгкой закуской. Если ваши запасы останутся после новогодних застолий, не стоит опасаться, что они испортятся.

Икра

К вопросу покупки красной икры стоит подойти особенно тщательно. Внимательно изучите дату производства и регион. Не лишним будет прочитать состав. В консервах не должно присутствовать дополнительных ингредиентов, кроме икры, специй и соли.

Какая икра полезнее — чёрная или красная? Как её правильно выбирать и есть, узнаете по ссылке.

Продукт, прибывший из Дальнего Востока, окажется наиболее предпочтительным. Если у вас есть проверенные и любимые фирмы, попытайтесь найти их. Не стоит экспериментировать в канун важного праздника. Чтобы надёжнее сохранить свежесть рыбных деликатесов, можно поместить их в морозильную камеру.

Сырокопчёная колбаса

Когда-то дефицитный продукт, сейчас он уже не вызывает большого восторга. Тем не менее салями продолжает оставаться важной составляющей новогоднего стола.

Не стоит отказывать в желании побаловать себя. Тем более что сырокопчёная колбаса имеет длительный срок годности. Может находиться в холодильнике от двух до четырёх месяцев, не изменяя вкусовые качества. Здесь стоит отдавать предпочтение продукту, сделанного по ГОСТу.

Сыры твёрдых сортов

При правильном способе хранения твёрдые сыры способны пролежать несколько месяцев. Для этого приобретайте целую упаковку продукта, сохраняйте его на верхних полках холодильника. Даже после вскрытия сыры Чеддер, Пармезан, Гауда, Маасдам смогут сохранить свежесть.

Шоколадные конфеты

Купив заранее сладкие наборы, вы сможете не только освободить себя от забот о десертах на праздники. Также ранняя закупка позволит сформировать подарки для детей и родных.

Хранить шоколад стоит правильно, чтобы он не потерял внешний вид и не разочаровал вкусом. Сладость не любит высоких и слишком низких температур.

От температурных перепадов он будет плавиться и покрываться белым налётом. Лучше хранить шоколадные наборы в тёмном прохладном месте, где их не найдут дети.

Фрукты

Сезонное повышение цен на фрукты неизбежно. Зимой, как правило, их привозят к нам из других стран, соответственно, меняется и стоимость со знаком «плюс». Что уж говорить об ажиотаже перед праздниками, когда шансы наткнуться на испорченный продукт возрастают в разы.

Поэтому, например, апельсины, яблоки, зимние сорта груш, гранаты лучше покупать заранее. Они пролежат три недели, если правильно их хранить.