Врач Ивашкевич рассказала о вреде шампанского для организма

Новый год у россиян традиционно не обходится без шампанского, однако даже всего несколько бокалов могут серьезно навредить организму.
В первую очередь этот популярный алкогольный напиток повышает артериальное давление и снижает устойчивость человека к вирусам. Также шампанское усугубляет панические атаки и вызывает депрессивное настроение, предупредила врач-нутрициолог Анна Ивашкевич в беседе с aif.ru.
Некоторым людям употребление игристого вина в целом противопоказано. По словам медика, пить шампанское нельзя беременным женщинам, пациентам с гастритом и расстройством нервной системы, а также страдающим такими заболеваниями, как панкреатит и холецистит.