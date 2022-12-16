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2 часа назад

Врач Ивашкевич рассказала о вреде шампанского для организма

Слово и Дело

Новый год у россиян традиционно не обходится без шампанского, однако даже всего несколько бокалов могут серьезно навредить организму.

Врач Ивашкевич рассказала о вреде шампанского для организма
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь этот популярный алкогольный напиток повышает артериальное давление и снижает устойчивость человека к вирусам. Также шампанское усугубляет панические атаки и вызывает депрессивное настроение, предупредила врач-нутрициолог Анна Ивашкевич в беседе с aif.ru.

Некоторым людям употребление игристого вина в целом противопоказано. По словам медика, пить шампанское нельзя беременным женщинам, пациентам с гастритом и расстройством нервной системы, а также страдающим такими заболеваниями, как панкреатит и холецистит.

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