Как создать и поддерживать новогоднее настроение

Гирлянды, новогодние игрушки и запах хвои не всегда создают ощущение праздника. Иногда ключ к нему зарыт в усталости и переживаниях. "Рамблер" спросил психолога Веронику Сысоеву, какие практики помогут создать и поддерживать новогоднее настроение.
С точки зрения психологии, говорит специалист, ощущение праздника — это приподнятое настроение с чувством вдохновения, связанное с датой этого праздника.
Пропасть или совсем не появиться праздничное настроение может по нескольким причинам. Во-первых, по словам Вероники Сысоевой, из-за усталости. Если нет сил ни на что, и человек не позволяет себе отдыхать, ему просто будет не до праздника. И психике, и физическому состоянию, если человек недосыпает, недоедает, будет нанесен урон.
Следующая причина — загруженность в быту и на работе. Мешать праздничному настроению могут неприятные события, сложные ситуации, которые не получается решить или которые решились, но не в пользу человека.
Кого-то расстраивает отсутствие приятных планов на праздничные дни, говорит Вероника Сысоева:
Возникают еще и психологические внутренние конфликты: чего-то хочется, но нельзя. Например, человек хочет новый айфон, но он не может себе позволить. Такие конфликты, предупреждает психолог, ведут к неврозам, и человек чувствует себя несчастным.
Чтобы изменить свое состояние, необходимо сначала понять, с чем оно связано, а затем ликвидировать причину самостоятельно или с помощью специалиста.
Помочь в этом, считает Вероника Сысоева, могут любые практики, связанные с праздничным днем. Например, есть поверье, что до праздника нужно убраться, выбросить хлам или сделать ремонт, чтобы новый год начинался с “чистого лица”.
По мнению эксперта, это очень хорошая психологическая практика, поскольку повышает настроение. А когда ритуал привязан к определенному дню, то будет влиять и на праздничное настроение.
Следующее — покупка подарков для себя и других. Хоть подарки и связаны с тратами, они нас радуют. Причем не только когда нам дарят подарки, но и когда мы радуем другого человека подарком.
Готовиться к празднику важно, говорит специалист. Даже если мы просто продумываем, как подготовиться, это уже психологическая практика, которая помогает создать праздничное настроение. Если такие приемы не помогают, у человека могут бытьпсихологические проблемы.
При этом, отмечает Вероника Сысоева, важно помнить, что все в наших руках и никто за нас праздничное настроение не принесет. Мы должны создавать его сами. И, если есть какие-то внутренние препятствия, их нужно распознать и убрать.