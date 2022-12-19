Как создать и поддерживать новогоднее настроение

Гирлянды, новогодние игрушки и запах хвои не всегда создают ощущение праздника. Иногда ключ к нему зарыт в усталости и переживаниях. "Рамблер" спросил психолога Веронику Сысоеву, какие практики помогут создать и поддерживать новогоднее настроение.

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С точки зрения психологии, говорит специалист, ощущение праздника — это приподнятое настроение с чувством вдохновения, связанное с датой этого праздника.

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Пропасть или совсем не появиться праздничное настроение может по нескольким причинам. Во-первых, по словам Вероники Сысоевой, из-за усталости. Если нет сил ни на что, и человек не позволяет себе отдыхать, ему просто будет не до праздника. И психике, и физическому состоянию, если человек недосыпает, недоедает, будет нанесен урон.

Следующая причина — загруженность в быту и на работе. Мешать праздничному настроению могут неприятные события, сложные ситуации, которые не получается решить или которые решились, но не в пользу человека.

Кого-то расстраивает отсутствие приятных планов на праздничные дни, говорит Вероника Сысоева:

Для каждого это индивидуально: для кого-то радость — это когда он идет в гости, для кого-то — когда к нему приходят в гости, для кого-то — посидеть дома в домашнем халате. Поэтому тут важно, чтобы планы радовали конкретного человека, о котором идет речь. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Возникают еще и психологические внутренние конфликты: чего-то хочется, но нельзя. Например, человек хочет новый айфон, но он не может себе позволить. Такие конфликты, предупреждает психолог, ведут к неврозам, и человек чувствует себя несчастным.

Чтобы изменить свое состояние, необходимо сначала понять, с чем оно связано, а затем ликвидировать причину самостоятельно или с помощью специалиста.

Причины могут быть абсолютно разные, и если человек мыслит как скептик, это подтверждает, что у него настроение недостаточно хорошее, нет психологического комфорта. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Помочь в этом, считает Вероника Сысоева, могут любые практики, связанные с праздничным днем. Например, есть поверье, что до праздника нужно убраться, выбросить хлам или сделать ремонт, чтобы новый год начинался с “чистого лица”.

По мнению эксперта, это очень хорошая психологическая практика, поскольку повышает настроение. А когда ритуал привязан к определенному дню, то будет влиять и на праздничное настроение.

Следующее — покупка подарков для себя и других. Хоть подарки и связаны с тратами, они нас радуют. Причем не только когда нам дарят подарки, но и когда мы радуем другого человека подарком.

Готовиться к празднику важно, говорит специалист. Даже если мы просто продумываем, как подготовиться, это уже психологическая практика, которая помогает создать праздничное настроение. Если такие приемы не помогают, у человека могут бытьпсихологические проблемы.