Что подарить мужчине на Новый год: топ-лист

Главный праздник года неумолимо приближается и главное, что мы должны сейчас успеть — подготовить подарки для своих близких. Выбрать подарок маме, сестре или подруге, кажется, совсем просто — подойдет любая красивая вещь, функциональный гаджет для дома, сертификат на косметику... А вот что подарить любимым мужчинам? Отцу, брату, мужу, другу — чем порадовать сильную половину? "Рамблер" составил топ-лист подарков для мужчин на основе советов специалистов и историях простых людей.

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Поскольку вы знаете главного мужчину в своей жизни лучше, чем кто-либо другой, вы точно подберете для него самый приятный подарок: крутой технический гаджет, что-нибудь для машины, необычный виски — вариантов масса. Независимо от того, футболист он или айтишник, экономист или механик, всегда можно придумать, как ему угодить.

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Гаджеты

Многие мужчины очень любят все, что связано с техникой. Они часами могут разбираться в планшетах, роботах-пылесосах или новомодных приставках. Новый год - прекрасный повод подарить мужчине какой-нибудь крутой гаджет - умные часы, электрический штопор, беспроводные наушники, массажное кресло или просто массажер, кофемашину, гриль, зарядный блок, умная колонка, клавиатура с подсветкой, кружка с температурным контролем, ночник с голосовым контролем, портативная колонка, зарядная станция для нескольких устройств.

Для машины

Если мужчина не дорожит своим автомобилем и не заботиться о нем, как о живом существе, то это очень странный мужчина. Заядлым автомобилистам всегда что-то надо — пылесос для машины, "пахучки", массажные накладки на сиденье, авторегистратор, набор ключей и отверток, автозапуск автомобиля.

Обновить гардероб

Все мы любим дарить мужчинам вещи, которые нравятся нам самим. Нам приятно видеть на любимых красивые рубашки или модные шарфы.

Среди мужчин, очень многие любят хорошую обувь. Подарите любимым модные кроссовки, хорошие зимние ботинки или стильные лоферы.

Кроме того, можно порадовать мужчину брендовым шарфом, кепкой его любимого бренда, рубашкой или поло.

Если выбрать что-то из этого вам сложно без него, то просто подарите сертификат в его любимый магазин.

Аксессуары

Один из самых любимых аксессуаров у многих мужчин - часы. Однако этот подарок может оказаться не по карману, тогда можно попробовать подарить красивые запонки или хороший кожаный ремень.

Еще один вариант — сумка. Здесь стоит исходить из потребностей. Если мужчина не носит на работу документов, то можно подобрать сумку-планшет, чтобы в нее вместился кошелек, телефон, ключи и паспорт с водительскими правами. Такие сумки сейчас очень модные - можете выбрать брендовую модель или просто хорошую кожаную сумку. Для тех, кто носит с собой бумаги, стоит подобрать дипломат или портфель, а для любителей фитнеса - спортивную сумку.

Еще можно подготовить для мужчины персонализированный подарок — металлический браслет с гравировкой, портмоне или обложку для паспорта с инициалами.

Еще идеи

Мужчину порадовать не просто, но, абсолютно точно, возможно. Залог успеха в этом деле — фантазия. Поэтому смело фантазируйте и вспоминайте, что нравится вашим мужчинам. Или просто подсмотрите в этот список: