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1 час назад

Психолог рассказала, почему некоторые люди не празднуют Новый год

Вести Подмосковья

Клинический психолог Анна Архипова в беседе с Pravda.Ru пояснила, почему некоторые люди не хотят отмечать Новый год.

Психолог раскрыла, почему некоторые люди не празднуют Новый год
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Речь идет, например, о несоответствии ожиданий. С детства нам навязывают концепт «новогоднего настроения», «ощущения новогоднего чуда». Взрослый человек не может получить ожидаемого и в попытке избежать фрустрации игнорирует праздник», — отметила эксперт.

Также она посоветовала прекратить перекладывать ответственность за происходящее на других людей. По словам эксперта, надо развивать внутренний локус контроля – это состояние, при котором настроение человека находится в зависимости лишь от него самого.

Кроме того, причиной может являться синдром отложенной жизни. Этим людям всегда «некогда». Вначале им якобы надо, к примеру, похудеть либо выплатить ипотеку. Это последствия семейного опыта, идеи, из которой следует, что праздник необходимо заслужить.

По ее мнению, основная причина игнорирования празднования Нового года – одиночество. Общение является частью праздника, сказала психолог. Постарайтесь не скрываться от других людей, выйдите на улицу, будьте на связи, продемонстрируйте активность. Постарайтесь порадовать себя чем-либо, что давно откладывали, заключила Архипова.

Новый год 2023,Анна Архипова,
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