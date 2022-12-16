Психолог раскрыла, почему некоторые люди не празднуют Новый год

Клинический психолог Анна Архипова в беседе с Pravda.Ru пояснила, почему некоторые люди не хотят отмечать Новый год.

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«Речь идет, например, о несоответствии ожиданий. С детства нам навязывают концепт «новогоднего настроения», «ощущения новогоднего чуда». Взрослый человек не может получить ожидаемого и в попытке избежать фрустрации игнорирует праздник», — отметила эксперт.

Также она посоветовала прекратить перекладывать ответственность за происходящее на других людей. По словам эксперта, надо развивать внутренний локус контроля – это состояние, при котором настроение человека находится в зависимости лишь от него самого.

Кроме того, причиной может являться синдром отложенной жизни. Этим людям всегда «некогда». Вначале им якобы надо, к примеру, похудеть либо выплатить ипотеку. Это последствия семейного опыта, идеи, из которой следует, что праздник необходимо заслужить.