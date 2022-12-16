Нарколог подсказал способ запивать алкоголь в Новый год

«Запивайте каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, это поможет избежать обезвоживания организма и снизить градус напитка. Обязательно закусывайте, а лучше всего за несколько часов до застолья плотно поесть», — рекомендовал нарколог, попросив выбирать для этого приема пищи сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки.