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1 час назад

Нарколог подсказал способ запивать алкоголь в Новый год

Lenta.ru

За новогодним столом каждую порцию спиртного нужно запивать водой, посоветовал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Способ запивать алкоголь в Новый год он подсказал в разговоре с News.ru.

Нарколог подсказал способ запивать алкоголь в Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Запивайте каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, это поможет избежать обезвоживания организма и снизить градус напитка. Обязательно закусывайте, а лучше всего за несколько часов до застолья плотно поесть», — рекомендовал нарколог, попросив выбирать для этого приема пищи сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки.

Кроме того, Холдин посоветовал россиянам отказаться от употребления за праздничным столом газированных напитков, поскольку углекислый газ способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь. Также во время застолья не стоит курить, поскольку спиртное с никотином оказывают двойную нагрузку на организм.

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