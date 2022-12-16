3 новогодних подарка, от которых свекровь будет без ума

Вы уже придумали, чем порадуете его маму?

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Мы уверены, что вы уже успели присмотреть подарки своим любимым. Особого внимания, конечно, заслуживают наши самые близкие, а именно родители обоих партнеров. Что подарить любимой свекрови — большая головная боль женщин каждый год. Мы спешим на помощь с подсказками по подаркам, которые работают безотказно и обрадуют даже самую несговорчивую маму.

Украшения

Редкая женщина останется равнодушной к симпатичным сережкам или элегантному колье, особенно если вы знаете вкусы человека, которому делаете подарок. Желательно посоветоваться со своим мужем, чтобы точно понимать, какие украшения его мама оценит по достоинству. Но даже если вы хотите сделать сюрприз, ориентируйтесь не на свои предпочтения, а на стиль своей свекрови — что она предпочитает носить чаще всего и какими акцентами подчеркивает свой ежедневный образ. Как правило, украшения из белого золота в классическом стиле всегда оказываются беспроигрышным подарком.

Красота какая!

Когда не знаешь, что подарить, на помощь приходят косметические наборы. Причем косметика может быть как декоративной, так и уходовой. Советуем проинспектировать квартиру своей родственницы, чтобы понять, чем же она пользуется. Что касается косметики, здесь важно понимать, что незнакомым кремом или сывороткой свекровь вряд ли будет пользоваться, так как предугадать реакцию кожи очень сложно. Тем более вы можете не знать, на какие особенности кожи свекровь делает упор. Присмотрите симпатичный набор от ее любимого бренда — она оценит вашу внимательность. Проверено.

Индивидуальный подарок