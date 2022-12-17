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29 минут назад

Как порадовать себя на Новый Год?

Popcake.tvиещё 1

 В погоне за подарками для близких, в новогодней суете и с горящими дедлайнами, мы забываем порадовать себя любимых. Ведь так важно себя ценить и любить. Арина Данилова рассказала нам, как побаловать себя и восстановить силы к Новому году. 1. Обязательно сходи в СПА! Это лучший способ очиститься физически и морально. Подбери целую спа-программу, например, с походом в хаммам, с обертыванием и кедровой бочкой! Посвяти себе целый день и наслаждайся каждым моментом. 2. Не забудь про подарок для себя! Подумай, о чем ты давно мечтала, но не находила времени для покупки. Например, палетку теней или красивую пижаму. А может быть любимый парфюм, который недавно закончился? Обязательно вспомни! Ведь помимо друзей и семьи, есть еще один самый важный человек в твоей жизни — ты! 3. Устрой себе новогоднюю фотосессию! Не обязательно профессиональную, можно просто поехать с подругой в центр твоего города или в красивый лес и сделать фотографии на телефон! И настроение поднимется, и воспоминания сохранятся в виде фотокарточек. 4. Сделай вечер кино! Повспоминай любимые новогодние фильмы, свари глинтвейн и напеки имбирных печенек! Садись перед экраном, укрывайся пледом и наслаждайся просмотром! Что может быть уютнее, когда за окном снегопад? 5. В конце года мы всегда подводим итоги. Давай откроем блокнот или заметки в телефоне и напишем, что хорошего ты успела сделать за год? Может быть, прочла интересные книги, посетила концерты, съездила в путешествие, нашла себя в новом дел? Всё, что угодно! Похвали и порадуй себя! Ведь ты пережила этот трудный год!

Как встретить Новый Год в одиночку
Фото: unsplashunsplash
Новый год 2023,Арина Данилова,
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