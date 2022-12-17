Как встретить Новый Год в одиночку

Считается, что Новый Год семейный праздник, но это не значит, что нельзя его встретить на едине с собой. Ivbg предлагает несколько вариантов, как в одиночку превратить новогоднюю ночь в незабываемый отрезок жизни.

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По статистике, примерно три-четыре процента россиян отмечают его в одиночестве. Иногда это происходит из-за обстоятельств, которые человек не в силах изменить. Некоторые люди просто устали от общения и хотят побыть вдали от окружающих. При осознанном выборе праздник, по мнению психологов, проходит лучше. В любом случае не стоит грустить, а лучше заранее придумать себе культурную программу, если путных идей пока не появилось.

Видео дня

В чем плюсы праздника в одиночку:

нет необходимости переживать из-за наряда, так как встретить наступление Нового Года можно как в праздничном одеянии, так и в удобной пижаме;

не нужно тратить силы и время на готовку большого количества блюд и "вылизывания" дома, если на то нет особого желания;

возможность выбрать занятия, без оглядки на предпочтения других;

шанс обдумать происходящее в жизни и построить планы на грядущий год;

лечь спать и встать после праздника по своему желанию.

Говоря о положительных аспектах, стоит упомянуть и минусы:

не исключены грусть и тоска;

нет душевности от общения и процесса обмена подарками;

возможны ситуации недопонимания с близкими из-за вашего выбора.

Как сделать новогоднюю ночь особенной?

Киномарафон

Устройте себе забег по просмотру фильмов или сериалов. Это могут быть как новогодние картины, так и любимые, а еще те, которые вы давно хотели посмотреть. Лучше составить список заранее, чтобы не испортить настроение в случае затянувшегося процесса поиска. После каждого просмотра меняйте блюдо. Они могут быть любыми: от обычных бутербродов до салатов. Главное, чтобы они были любимыми. Не забудьте в промежутках между фильмами сделать пару упражнений во избежание возникновения головной боли.

Видеопослание в будущее

Этот вариант особенно хорош для тех, кто потерял жизненный ориентир или кому празднование в одиночестве приносит негативные эмоции. Расскажите в своем послании о том, кто вы в своих глазах, но честно - без приукрашивания и самоунижения. Вспомните на камеру о детских мечтах и проговорите, почему они остались в прошлом. Уточните нынешние цели и возможные пути к ним. На самом деле говорить можно о чем угодно. Даже о прочитанной накануне книге или неожиданной встрече со старым знакомым. Вы можете заранее срежиссировать будущее видео и подготовить вопросы для себя, а дальше, как пойдет.

Подарок близкому

Находясь наедине с собой, обнажается человеческая натура. Это прекрасная почва для создание подарка кому-то из близких. Если вы умеете рисовать, порой пишите стихи, рассказы или занимаетесь любым другим творчеством, то используйте свои таланты во благо себе и ближнему. Любящему вас человеку будет приятно получить ваше подношение, особенно если на него потрачена сакральная новогодняя ночь.

Отправьтесь в путешествие

Так как Новый Год это смена периодов, то символичным вариантом станет встреча праздника в новом для вас месте. Не обязательно уезжать далеко и тратить большие деньги. Можно посетить соседний город. Наверняка там найдутся места, которые привлекут ваше внимание и обнулят состояние напряженности, скопившейся за год. Поездка в знакомое место также окажет благотворное воздействие. Но только в том случае, если вы действительно хотели ее совершить.