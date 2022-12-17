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4 часа назад

Четыре рецепта запеченной птицы для праздничного стола

Eva.ru

Для новогоднего стола самое важно — выбрать основное блюдо. Предлагаем остановить свой выбор на птице: гусь, утка, индейка или курица станут отличным украшением стала, а вкусно их приготовить помогут наши рецепты.

Четыре рецепта запеченной птицы для праздничного стола
Фото: Eva.ruEva.ru

Цыплята-корнишоны в апельсиновой глазури

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Цыплята весом по 500 г — 2 шт
  • Соль по вкусу
  • Апельсины — 2 шт
  • Тимьян — 2-4 ветки
  • Сок 1 апельсина 150 г
  • Соевый соус — 50 мл
  • Яблочный уксус — 5 мл
  • Мед — 20 г
  • Сливочное масло — 20 г
Процесс приготовления:
  1. Для глазури смешать в небольшом сотейнике апельсиновый сок, соевый соус, яблочный уксус, мед и сливочное масло. Довести до кипения и варить глазурь в течение 15 минут на среднем огне до загустения.
  2. Цыплят натереть солью, внутрь положить по кусочку апельсина и веточке тимьяна.
  3. Положить цыплят в форму для запекания, немного смазать глазурью и запекать при температуре 200°С в течение 45 минут.
  4. Каждые 15 минут смазывать цыплят глазурью.

Запеченная индейка

Ингредиенты:
  • Тушка индейки Соль — 10 ст. л.
  • Сахар — 5 ст. л.
  • Вода — 5 л.
  • Мед — 3 ст. л.
  • Сок одного лимона
  • Горчица зернами — 1-2 ст. л.
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Соевый соус — при необходимости
Процесс приготовления:
  1. Поместите индейку в емкость, залейте водой так, чтобы тушка была полностью в воде.
  2. Добавьте соль и сахар, на 1 литр воды 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара. Уберите индейку в растворе на сутки в холодильник.
  3. Соедините мед, горчицу, лимонный сок. Хорошо размешайте вилкой или венчиком. Добавьте оливковое масло (и соевый соус при желании) и еще раз хорошо перемешайте. Получившимся маринадом обмазать индейку со всех сторон.
  4. Выпекать индейку под фольгой первые полтора-два часа при температура 180°С. Затем убрать фольгу, смазать птицу соком, который будет в противне.
  5. Запекать еще полчаса при 200°С до золотистой корочки, периодически поливая индейку соком.

Утка во фруктово-медовом соусе

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Утка — 2-2,5 кг
  • Яблоки — 4 шт
  • Апельсин — 2 шт
  • Анис — 3 шт
  • Кардамон — 5 шт
  • Черный перец — 7 шт
  • Гвоздика — 5 шт
  • Корица — 2 палочки
  • Соль — 3 щепотки
  • Мед — 2 ст. л.
  • Белое сухое вино — 100 мл
Процесс приготовления:
  1. Утку разделать, использовать грудку и окорочка. Обжарить на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  2. Нарезать фрукты, натереть цедру, добавить специи и мед, перемешать.
  3. Выложить в посуду для запекания 3/4 от фруктового микса, далее утку и снова фрукты. Посолить и добавить вино. Запекать под крышкой 2 часа при 200°С в режиме конвекции.
  4. Когда утка готова, достать ее, а фрукты через сито протереть, уварить этот соус вдвое и полить им утку.

Гусь с яблоками и апельсинами

Ингредиенты:
  • Гусь — 3-3,5 кг
  • Яблоки (кисло-сладкие) — 4-5 шт
  • Апельсин — 1 шт
  • Мед — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ст. л.
Процесс приготовления:
  1. Гуся осмолить, вымыть и обсушить.
  2. Смешать соль, перец и основательно втереть в тушку со всех сторон.
  3. Смешать мед, соевый соус и растительное масло, обмазать гуся, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодном месте на сутки.
  4. По истечении времени, апельсин яблоки нарезать на четвертинки, удаляя сердцевину.
  5. Заложить яблоки и апельсин в тушку и заколоть шпажкой. Гуся еще раз промазать маринадом, завернуть в пергаментную бумагу, затем в фольгу.
  6. Запекать 2 часа при температуре 190°С, после чего гуся нужно будет развернуть, снова обмазать маринадом и запекать еще 45-60 минут до румяной корочки.
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