Четыре рецепта запеченной птицы для праздничного стола

Для новогоднего стола самое важно — выбрать основное блюдо. Предлагаем остановить свой выбор на птице: гусь, утка, индейка или курица станут отличным украшением стала, а вкусно их приготовить помогут наши рецепты.
Фото: Eva.ruEva.ru
Цыплята-корнишоны в апельсиновой глазури
Ингредиенты:
- Цыплята весом по 500 г — 2 шт
- Соль по вкусу
- Апельсины — 2 шт
- Тимьян — 2-4 ветки
- Сок 1 апельсина 150 г
- Соевый соус — 50 мл
- Яблочный уксус — 5 мл
- Мед — 20 г
- Сливочное масло — 20 г
Процесс приготовления:
- Для глазури смешать в небольшом сотейнике апельсиновый сок, соевый соус, яблочный уксус, мед и сливочное масло. Довести до кипения и варить глазурь в течение 15 минут на среднем огне до загустения.
- Цыплят натереть солью, внутрь положить по кусочку апельсина и веточке тимьяна.
- Положить цыплят в форму для запекания, немного смазать глазурью и запекать при температуре 200°С в течение 45 минут.
- Каждые 15 минут смазывать цыплят глазурью.
Запеченная индейка
Ингредиенты:
- Тушка индейки Соль — 10 ст. л.
- Сахар — 5 ст. л.
- Вода — 5 л.
- Мед — 3 ст. л.
- Сок одного лимона
- Горчица зернами — 1-2 ст. л.
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Соевый соус — при необходимости
Процесс приготовления:
- Поместите индейку в емкость, залейте водой так, чтобы тушка была полностью в воде.
- Добавьте соль и сахар, на 1 литр воды 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара. Уберите индейку в растворе на сутки в холодильник.
- Соедините мед, горчицу, лимонный сок. Хорошо размешайте вилкой или венчиком. Добавьте оливковое масло (и соевый соус при желании) и еще раз хорошо перемешайте. Получившимся маринадом обмазать индейку со всех сторон.
- Выпекать индейку под фольгой первые полтора-два часа при температура 180°С. Затем убрать фольгу, смазать птицу соком, который будет в противне.
- Запекать еще полчаса при 200°С до золотистой корочки, периодически поливая индейку соком.
Утка во фруктово-медовом соусе
Ингредиенты:
- Утка — 2-2,5 кг
- Яблоки — 4 шт
- Апельсин — 2 шт
- Анис — 3 шт
- Кардамон — 5 шт
- Черный перец — 7 шт
- Гвоздика — 5 шт
- Корица — 2 палочки
- Соль — 3 щепотки
- Мед — 2 ст. л.
- Белое сухое вино — 100 мл
Процесс приготовления:
- Утку разделать, использовать грудку и окорочка. Обжарить на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Нарезать фрукты, натереть цедру, добавить специи и мед, перемешать.
- Выложить в посуду для запекания 3/4 от фруктового микса, далее утку и снова фрукты. Посолить и добавить вино. Запекать под крышкой 2 часа при 200°С в режиме конвекции.
- Когда утка готова, достать ее, а фрукты через сито протереть, уварить этот соус вдвое и полить им утку.
Гусь с яблоками и апельсинами
Ингредиенты:
- Гусь — 3-3,5 кг
- Яблоки (кисло-сладкие) — 4-5 шт
- Апельсин — 1 шт
- Мед — 2 ст. л.
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 1 ст. л.
Процесс приготовления:
- Гуся осмолить, вымыть и обсушить.
- Смешать соль, перец и основательно втереть в тушку со всех сторон.
- Смешать мед, соевый соус и растительное масло, обмазать гуся, завернуть в пищевую пленку и оставить в холодном месте на сутки.
- По истечении времени, апельсин яблоки нарезать на четвертинки, удаляя сердцевину.
- Заложить яблоки и апельсин в тушку и заколоть шпажкой. Гуся еще раз промазать маринадом, завернуть в пергаментную бумагу, затем в фольгу.
- Запекать 2 часа при температуре 190°С, после чего гуся нужно будет развернуть, снова обмазать маринадом и запекать еще 45-60 минут до румяной корочки.