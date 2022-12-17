Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Какой макияж будет актуален в новогоднюю ночь 2023

Letidor.ru

Декабрь — лучшее время, чтобы проявить себя, экспериментировать с образом. Тем более когда дело касается новогодней ночи. Появляется шанс попробовать то, о чем вы давно мечтали: смоки айс, алые губы, блестки по всему лицу и телу. И если уж решились протестировать что-нибудь новое в уходящем году, так используйте самые трендовые техники в макияже.Как правильно подобрать образ на новогоднюю ночь; на чем сделать акцент и от чего стоит отказаться, когда дело касается макияжа — об этом рассказывают эксперты.

Какой макияж будет актуален в новогоднюю ночь 2023
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Что больше не модно

Видео дня

Акцент лучше делать сейчас или на глаза, или на губы. Точно не стоит переусердствовать, создавая акценты на всем лице, включая агрессивный контуринг. Даже для вечернего макияжа.

Лучше использовать глиттеры мелкого помола. Крупные стразы и камни, как и веснушки — выходят из моды.

Сияние кожи

Попробуйте создать макияж с эффектом увлажненной, здоровой и сияющей кожи. Похож на макияж «без макияжа», но все же косметика вам понадобится для создания ровного тона и придания коже свежести.

Вооружитесь легким жидким тональным BB-кремом и хайлайтером — крем будет питать и насыщать кожу, в то время как хайлайтер позволит создать блеск кожи с мягкими переливами.

Хайлайтер нанесите на выступающие участки лица: спинку носа, подбородок, центр лба, скулы и верхнюю губу. Дополнить макияж можно легкими сияющими тенями для глаз, или можно нанести хайлайтер на всю область века.

Брови

В 2023 году тренд на натуральные брови сохраняется. Поэтому вместо того, чтобы делать их в форме идеально ровных линий, попробуйте просто сделать их более ухоженными: расчешите, придайте форму с помощью геля, добавьте цвет за счет оттеночного воска для бровей.

Яркие акценты в макияже

Для самых смелых и жаждущих эксперименты — попробуйте на Новый год комбинировать разные оттенки в макияже и… не растушевывать их, а использовать линии. Выбирайте не близкие по палитре, а следующий цвет, например, зеленый и сиреневый. Стрелки также подойдут.

Все в блестках

Чтобы быстро создать праздничный эффект, достаточно в образ добавить спарклы и блестки, тогда макияж глаз заиграет по-новому, и никто не заметит, если у вас в этот раз не вышла идеальная тушевка или стрелка. Внимание окружающих будет приковано к вашим глазам.

Спарклы не теряют своей актуальности уже несколько сезонов и это самый быстрый способ сделать макияж более праздничным и торжественным. Спарклы можно наносить соло или использовать как топовое покрытие, например, нанести поверх стрелки или даже поверх губ.

Смоки айс

Также снова в моде драматический и роковой макияж с использованием черных оттенков теней. Для создания новогоднего образа сделайте макияж в стиле смоки айс, но добавьте изюминку: растушуйте черный цвет розовым оттенком. Так вы сделаете цвет глаз ярче, создав красивый переход.

Губы

Набирает популярность тренд макияжа губ «в стиле Ирины Шейк». Для этого вам понадобятся три помады в разных текстурах: матовая, кремовая и бальзам. Для контура выбирайте помаду в холодном оттенке джеральдин, для заполнения внутреннего пространства кремовую в серо-розовой гамме, а для комфорта и соблазнительного сияния лучше всего подойдет бальзам в легком розовом оттенке с сияющими частицами.

Не бойтесь объединить все эти тенденции в один образ, а можете остановить свой выбор только на одной. Самое главное, чтобы в любом образе вы чувствовали себя гармонично, позволив себе в новогоднюю ночь стать самой неотразимой.

Новый год 2023,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители