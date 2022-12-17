Названы лучшие бюджетные подарки на Новый год

Даже на небольшой бюджет можно подарить близким достойные подарки на Новый год, которые запомнятся и создадут настроение праздника.

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По словам PR-директор сети магазинов «Азбука Севера» Александра Семушина, это могут быть сладости с самым сибирским орехом — кедровым. Например, грильяжи и орех в шоколаде.

Можно испечь праздничное печенье и сложить его в красивую коробку, обеспечив хорошее настроение близким.