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2 часа назад

Названы лучшие бюджетные подарки на Новый год

Авторадио

Даже на небольшой бюджет можно подарить близким достойные подарки на Новый год, которые запомнятся и создадут настроение праздника.

Названы лучшие бюджетные подарки на Новый год
Фото: unsplashunsplash

По словам PR-директор сети магазинов «Азбука Севера» Александра Семушина, это могут быть сладости с самым сибирским орехом — кедровым. Например, грильяжи и орех в шоколаде.

Можно испечь праздничное печенье и сложить его в красивую коробку, обеспечив хорошее настроение близким.

Также специалист посоветовал присмотреться к термокружкам, свечам или аромалампам с набором эфирных масел, пишут "Известия".

Новый год 2023,
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