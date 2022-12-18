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3 часа назад

«Похудеть к Новому году»: 5 советов от диетолога

Вечерняя Москва

До Нового года осталось совсем мало времени. Многие хотят «войти» в него в хорошей форме. Нередко для этого требуется избавиться от лишнего веса. О том, как похудеть к новогодним праздникам без вреда для здоровья, «Вечерней Москве» рассказала кандидат медицинских наук, практикующий врач-диетолог Марина Копытько.

«Похудеть к Новому году»: 5 советов от диетолога
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, не стоит ставить перед собой нереальные цели в преддверии праздников. Например, часто люди хотят похудеть за месяц сразу на 5–10 килограммов. Такие желания могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"При правильном подходе пять килограммов можно сбросить за полтора-два месяца, десять — примерно за три месяца", — объясняет собеседница «ВМ».

Однако сбросить два-три лишних килограмма, при этом не навредив себе, вполне возможно и за короткий срок. В этом деле поможет следование пяти простым советам.

Совет № 1: пейте достаточное количество чистой воды

"Если нет противопоказаний из-за болезней сердца или почек, то это 1,5 литра воды в день. Правильный водный режим поможет запустить метаболизм, сделать детокс и убрать парочку лишних килограммов", — говорит диетолог.

Совет № 2: наладьте режим питания

Важно не делать больших перерывов между приемами пищи.

Совет № 3: уберите из рациона высококалорийные продукты

Речь о жирной еде, которая однозначно ведет к приобретению избыточных калорий (торты, пирожные, сливочное масло, конфеты, майонез и так далее). К этому стоит также добавить сладкие газированные напитки.

Совет № 4: избегайте «соленой» еды

Отказ от квашеной капусты, соленых огурцов, сосисок, сарделек, соусов и прочих продуктов с высоким содержанием соли снизит отечность и приблизит вас к положительному результату.

Совет № 5: регулярно потребляйте овощи

Овощи низкокалорийны. Кроме того, их потребление добавит сытости.

"Категорически не рекомендуется сейчас садиться на жесткие ограничительные диеты из серии «пару яблок в день». Это приведет только к тому, что перед самим праздником вы будете чувствовать себя плохо", — заключила Копытько.

Новый год 2023,Марина Копытько,
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