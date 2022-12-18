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3 часа назад

Психологи рассказали о пользе загадывания желаний на Новый год

Газета.Ruиещё 2

Желания на Новый год загадывать полезно, однако следует соблюдать ряд правил. Об этом предупредили психологи в беседе в РИА Новости.

Психологи рассказали о пользе загадывания желаний на Новый год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кандидат психологических наук Кристина Иваненко отметила, что известная традиция сжигать бумажку с желанием «не только очень объединяет, это дань нашему первобытному мышлению, которое очень любит различные ритуалы и радуется им, это подарок нашему внутреннему ребенку, который тоже обожает такого рода действия». По ее словам, это помогает ставить цели на предстоящий год.

Психолог Инна Паустовская при этом призвала учесть ряд правил: необходимо указывать «адекватные, реальные сроки», потому что «нет сроков - нет результатов».

Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала «Газете.Ru», что существует несколько способов, как уберечь себя от нежеланных подарков и получить на Новый год то, что действительно хочется. По словам эксперта, можно поиграть в детскую игру и предложить каждому написать письмо Деду Морозу, в котором указать энное число важных для себя вещей разной ценовой категории, чтобы у партнера был выбор. Психолог уточняет, что в этом случае стопроцентной гарантии получить желаемое нет, но шансы на это повышаются.

Новый год 2023,Ольга Романив,
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