Психологи рассказали о пользе загадывания желаний на Новый год

Желания на Новый год загадывать полезно, однако следует соблюдать ряд правил. Об этом предупредили психологи в беседе в РИА Новости.

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Кандидат психологических наук Кристина Иваненко отметила, что известная традиция сжигать бумажку с желанием «не только очень объединяет, это дань нашему первобытному мышлению, которое очень любит различные ритуалы и радуется им, это подарок нашему внутреннему ребенку, который тоже обожает такого рода действия». По ее словам, это помогает ставить цели на предстоящий год.

Психолог Инна Паустовская при этом призвала учесть ряд правил: необходимо указывать «адекватные, реальные сроки», потому что «нет сроков - нет результатов».