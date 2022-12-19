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4 часа назад

Диетолог посоветовала не готовить тазик оливье на Новый год

Секрет Фирмы

Готовить перед Новым годом столько салатиков и мяса, что расправляться с ними приходится следующие 10 дней — уже классика. Ну а что? Один день отмучиться на кухне, но зато потом все новогодние каникулы можно в ус не дуть. Только такая тактика чревата настоящим отравлением, предупредила диетолог Маргарита Королёва. По её словам, во время каникул лучше каждый раз готовить себе свежие порции салатиков — здоровее будете.

Диетолог посоветовала не готовить тазик оливье на Новый год
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — пояснила эксперт.

В салате, особенно при наличии там мяса, колбасы, заправки в виде йогурта или майонеза, может зародиться настоящая жизнь — бактериальная флора. А это чревато пищевым отравлением. Дело в том, что бактерии хорошо размножаются в благоприятной среде. А «прошлогодние» салатики — идеальное место.

Лучше готовить небольшие порции. Врач отметила, что нужно сделать ровно столько, чтобы блюдом насладились все члены семьи и при этом его не оставалось много. Если прямо захочется растянуть удовольствие, то можно потом ещё раз приготовить что-то свежее. Это всяко лучше, чем играть со своим желудком в рулетку и надеяться, что организм сможет сопротивляться испорченным продуктам.

Кстати, Королёва посоветовала с осторожностью относиться к готовым салатам, которые можно купить в магазине. Просто часто там продают блюда уже далеко не первой свежести. А ещё нужно приплюсовать время между покупкой салата и до употребления — вряд ли вы решите отведать магазинной оливьешки не отходя от прилавка.

Новый год 2023,Маргарита Королева,
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