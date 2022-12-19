Диетолог посоветовала не готовить тазик оливье на Новый год

Готовить перед Новым годом столько салатиков и мяса, что расправляться с ними приходится следующие 10 дней — уже классика. Ну а что? Один день отмучиться на кухне, но зато потом все новогодние каникулы можно в ус не дуть. Только такая тактика чревата настоящим отравлением, предупредила диетолог Маргарита Королёва. По её словам, во время каникул лучше каждый раз готовить себе свежие порции салатиков — здоровее будете.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — пояснила эксперт.

В салате, особенно при наличии там мяса, колбасы, заправки в виде йогурта или майонеза, может зародиться настоящая жизнь — бактериальная флора. А это чревато пищевым отравлением. Дело в том, что бактерии хорошо размножаются в благоприятной среде. А «прошлогодние» салатики — идеальное место.

Лучше готовить небольшие порции. Врач отметила, что нужно сделать ровно столько, чтобы блюдом насладились все члены семьи и при этом его не оставалось много. Если прямо захочется растянуть удовольствие, то можно потом ещё раз приготовить что-то свежее. Это всяко лучше, чем играть со своим желудком в рулетку и надеяться, что организм сможет сопротивляться испорченным продуктам.