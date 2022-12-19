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1 час назад

Повар объяснила, почему селедка под шубой получается невкусной

Мира Маркина

Приготовить идеальную селедку под шубой несложно, если знать некоторые нюансы. Их перечислила в беседе с “Невскими новостями” повар Анастасия Горелова.

Перебивает вкус готового салата большое количество лука. Отказываться от него совсем не стоит. Однако повар дала совет хозяйкам: хватит небольшой головки лука или ее половины на все блюдо.

Второй секрет – качественная сельдь. Горелова предостерегла от использования кусочков филе в масле, так как такая рыба сделает салат по вкусу более жирным, а в худшем случае еще и пересоленным.

“Лучше купить свежую и посолить самим”, — предложила повар.

Как сделать новогодние блюда менее калорийными

Важно еще и то, как были измельчены продукты для салата, отмечает Анастасия Горелова. Овощи лучше натереть на терке, остальные ингредиенты нарезать острым ножом. Заправка из дешевого майонеза сведет на нет все усилия хозяйки, подчеркнула повар.

Ранее “Рамблер” рассказывал об удивительном рецепте киша для праздничного стола.

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