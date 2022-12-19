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5 часов назад

Диетолог рассказала, как встретить Новый год без вреда для фигуры

Вести Подмосковья

Подмосковный диетолог высшей категории Инна Пичугина рассказала о правильном меню на Новый год. Она дала несколько советов по блюдам и напиткам, которые в праздники не навредят фигуре и здоровью. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Диетолог рассказала, как встретить Новый год без вреда для фигуры
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Врач рекомендует не забывать о трехразовом режиме питания — завтрак, обед и ужин. Не надо пропускать приемы пищи, рассчитывая на новогоднее застолье. Если соблюдать режим, желудочно-кишечный тракт будет готов к вечерней обильной трапезе. Также в новогоднюю ночь лучше не переедать, если очень чего-то хочется, лучше съесть маленький кусочек.

Кроме этого, Пичугина советует отказаться от жареной кожи индейки или курицы, поскольку у птицы — это самая жирная часть. Лучше всего на новогодний стол поставить легкие салаты, запеченное мясо или рыбу и холодец. Жирную пищу лучше исключить, ведь в сочетании с алкоголем она может вызвать приступ панкреатита. Колбасами, соленьями и сырами тоже лучше не увлекаться. В этих продуктах много соли, а её избыток плохо влияет на организм.

Из напитков диетолог советует поставить на стол морс или воду. В газировке и пакетированных соках много сахара, которые никакой пользы не принесут. Алкоголя надо тоже выпить в меру. А вот в качестве десертов лучше выбрать фрукты или самодельные низкокалорийные десерты вместо покупных тортов и пирожных.

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