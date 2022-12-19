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21 минуту назад

Пять грубых ошибок новогоднего застолья

Мир24

Чтобы новогодние праздники прошли в отличном настроении и не испортили фигуру, важно не допускать распространенных ошибок, которые многие совершают еще 31 декабря. Как правильно составить меню, чтобы потом ни о чем не жалеть, aif.ru рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Пять грубых ошибок новогоднего застолья
Фото: unsplashunsplash

Так, к примеру, важно ограничить количество жирных блюд на столе. Салаты с майонезом, мясо по-французски, бутерброды с икрой – высококалорийная еда с высоким содержанием холестерина. К тому же ночью пищеварительные процессы в нашем организме замедляются. Чтобы уменьшить нагрузку, лучше в бутербродах использовать вместо хлеба половинку перепелиного яйца, а мясо запечь с овощами.

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О пагубном влиянии алкоголя на организм тоже всем известно, но запивая его соками и газированными напитками, мы наносим двойной удар и ускоряем опьянение. Кроме того, сахар и алкоголь мешают нормальному пищеварению. Поэтому каждый бокал спиртного эксперты советуют «запивать» двумя бокалами воды.

Не стоит в новогоднюю ночь забывать про овощные салаты. Большое количество клетчатки в них помогут бактериям кишечника и позволят избежать переедания. Не забудьте про греческий салат и микс из зеленых листьев.

Еще один важный момент: богатым ужином провожать старый год лучше не позже 20-21 часа, а новый встречать уже легкими овощными закусками. Только не стоит их есть сразу после шампанского, а бой курантов лучше всего слушать не на голодный желудок. Завершать застолье десертом тоже не рекомендуется. При употреблении сладкого в кровь выбрасывается инсулин, что приводит к резкому подъему энергии, а через два-три часа, когда нужно будет идти спать, произойдет обратное – гипогликемия, которая вызовет опять чувство голода. Лучше оставить сладенькое на обед следующего дня. Как раз тогда организм будет готов к его употреблению.

Добавим, икра осетровых рыб считается деликатесом, которым россияне любят угощать во время новогоднего застолья. Однако мало кто знает, что употреблять в пищу его можно далеко не всем. В этом продукте содержится много витаминов и минеральных веществ, однако, помимо них, там присутствует соль и вредный холестерин. Поэтому людям с гипертонией и болезнями сердца следует употреблять этот продукт с осторожностью.

Новый год 2023,Ольга Панова,
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