Как выбрать идеальные подарки на Новый год

Психолог Наталья Толстая посоветовала проявить фантазию при выборе подарка на Новый год. Самые интересные варианты подарков для близких и не очень – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Лучше не покупать в подарок банальные вещицы из ближайшего магазина. Это убьет всю суть новогоднего подарка», – заявила Толстая.

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Новый год так любим большинством людей именно потому, что дарит ощущение истинного праздника, сказки и волшебства. Мало кто будет спорить с тем, что наборы гелей для душа и не особо качественные носки из соседнего магазина совсем не похожи на частичку праздника.

Как выбрать подарок на Новый год

Выбирая подарок близкому человеку, следует руководствоваться несколькими правилами, которые помогут сделать презент действительно приятным – и для дарителя, и для одариваемого.

Прежде чем бежать в магазин, стоит подумать вот над чем:

Чему радуется получатель подарка

Что его интересует

Что он не купит себе сам

Хотели бы вы сами получить такой подарок?

Все необходимое, как правило, люди могут купить себе сами, и делают это по мере потребностей. Вряд ли кто-то живет без кастрюль, чайных сервизов и полотенец. А вот на то, чего нерационально «просто хочется», многие часто жалеют денег, поэтому такая вещь может стать приятным подарком на Новый год.

Если вкусы и интересы человека, которого предполагается одарить, совсем незнакомы, можно попробовать заранее задать ему вопросы, которые помогут выяснить, какому подарку он обрадуется.

Кем ты мечтал стать в детстве?

О чем ты мечтаешь сейчас?

Если бы ты нашел 5 тысяч рублей, что бы ты себе купил? Это должны быть наводящие вопросы, например:

Когда с направлением подарков определились, возникает вопрос: что же все-таки купить.

Психолог перечислила четыре категории идеальных подарков, которые точно всем понравятся.

Надо отметить, что на презент из каждой категории можно потратить совершенно разную сумму: и 2 тысячи рублей, и 20, и даже больше. Все зависит от бюджета.

Практичные подарки

Полезные подарки могут быть приятны, когда это не пресловутые наборы полотенец из хозяйственного универмага, а нечто действительно качественное. Такие подарки особо понравятся людям приземленным и прагматичным.

Что это может быть: отпариватель для одежды, запас кофе или вкусного чая на год, ортопедическая подушка, гриль, массажное кресло, витамины, сладости, ящик с инструментами, косметика для ухода за бородой, термокружка, аудиоколонка и, конечно, деньги.

Естественно, даже при выборе максимально практичного подарка необходимо учитывать, кому его все-таки нужно подарить. Странно будет выглядеть подарок в виде инструментов и ухода за бородой, преподнесенный девушке, которая увлекается цветоводством и в жизни не отличит шуруп от самореза.

Подарок-мечта

Это именно те вещи, о которых человек мечтает, но не покупает, так как всегда находится тысяча причин, чтобы этого не сделать: «жалко денег», «попозже», «да ерунда это» и т.д. Прежде чем покупать такой подарок, конечно, стоит узнать о предпочтениях адресата побольше.

В целом список презентов в этой категории может быть бесконечным, все зависит от человека. Например, это могут быть сертификат на фотосессию у крутого фотографа, праздничный ужин, дубовая бочка для алкоголя.

Креативные подарки

Здесь открывается широкий простор для воображения, тем более что такой подарок не обязательно покупать в магазине – его вполне можно сделать самому.

Что это может быть, если рассматривать все же готовые варианты подарков: экзотические растения, редкий алкоголь, настенные часы, абонемент в массажный салон или роскошный парфюм.

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