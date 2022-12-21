Как выбрать идеальные подарки на Новый год

Психолог Наталья Толстая посоветовала проявить фантазию при выборе подарка на Новый год. Самые интересные варианты подарков для близких и не очень – в материале «ФедералПресс».
«Лучше не покупать в подарок банальные вещицы из ближайшего магазина. Это убьет всю суть новогоднего подарка», – заявила Толстая.
Новый год так любим большинством людей именно потому, что дарит ощущение истинного праздника, сказки и волшебства. Мало кто будет спорить с тем, что наборы гелей для душа и не особо качественные носки из соседнего магазина совсем не похожи на частичку праздника.
Выбирая подарок близкому человеку, следует руководствоваться несколькими правилами, которые помогут сделать презент действительно приятным – и для дарителя, и для одариваемого.
Прежде чем бежать в магазин, стоит подумать вот над чем:
Все необходимое, как правило, люди могут купить себе сами, и делают это по мере потребностей. Вряд ли кто-то живет без кастрюль, чайных сервизов и полотенец. А вот на то, чего нерационально «просто хочется», многие часто жалеют денег, поэтому такая вещь может стать приятным подарком на Новый год.
Если вкусы и интересы человека, которого предполагается одарить, совсем незнакомы, можно попробовать заранее задать ему вопросы, которые помогут выяснить, какому подарку он обрадуется.
Когда с направлением подарков определились, возникает вопрос: что же все-таки купить.
Психолог перечислила четыре категории идеальных подарков, которые точно всем понравятся.
Надо отметить, что на презент из каждой категории можно потратить совершенно разную сумму: и 2 тысячи рублей, и 20, и даже больше. Все зависит от бюджета.
Полезные подарки могут быть приятны, когда это не пресловутые наборы полотенец из хозяйственного универмага, а нечто действительно качественное. Такие подарки особо понравятся людям приземленным и прагматичным.
Что это может быть: отпариватель для одежды, запас кофе или вкусного чая на год, ортопедическая подушка, гриль, массажное кресло, витамины, сладости, ящик с инструментами, косметика для ухода за бородой, термокружка, аудиоколонка и, конечно, деньги.
Естественно, даже при выборе максимально практичного подарка необходимо учитывать, кому его все-таки нужно подарить. Странно будет выглядеть подарок в виде инструментов и ухода за бородой, преподнесенный девушке, которая увлекается цветоводством и в жизни не отличит шуруп от самореза.
Это именно те вещи, о которых человек мечтает, но не покупает, так как всегда находится тысяча причин, чтобы этого не сделать: «жалко денег», «попозже», «да ерунда это» и т.д. Прежде чем покупать такой подарок, конечно, стоит узнать о предпочтениях адресата побольше.
В целом список презентов в этой категории может быть бесконечным, все зависит от человека. Например, это могут быть сертификат на фотосессию у крутого фотографа, праздничный ужин, дубовая бочка для алкоголя.
Здесь открывается широкий простор для воображения, тем более что такой подарок не обязательно покупать в магазине – его вполне можно сделать самому.
Что это может быть, если рассматривать все же готовые варианты подарков: экзотические растения, редкий алкоголь, настенные часы, абонемент в массажный салон или роскошный парфюм.
В последние годы один из самых распространенных и при этом желанных подарков – именно впечатления. В мире, где любые необходимые вещи люди легко покупают, и они уже не являются особой ценностью, впечатление можно произвести, подарив близкому человеку сеанс плавания с дельфинами, прыжок на парашюте, билет на «Щелкунчик» в Большой театр, полет на вертолете, целый уик-энд в загородном коттедже или путешествие.