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2 часа назад

Названы 4 неактуальных приема новогоднего декора

Вечерняя Москваиещё 1

По мнению стилиста и дизайнера интерьеров Ирины Бебешиной, некоторые приемы в декоре елки на Новый год уже вышли из моды. Она рассказала, от каких идей лучше отказаться.

Названы 4 неактуальных приема новогоднего декора
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Не стоит использовать пластиковые украшения. Сейчас в тренде натуральные материалы, природные фактуры и цвета. Серебристые ветки с пластиковыми шарами будут выглядеть дешево и старомодно.

При украшении елки и дома не стоит сочетать красный и золотой цвета. Актуальные цвета: зеленый и белый.

Если хочется декорировать елку всей собранной коллекцией игрушек, возможно, лучше себя остановить. Чрезмерность вряд ли украсит интерьер. В настоящее время прослеживается тренд на минимализм.

Новый год 2023,
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