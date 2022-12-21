Названы 4 неактуальных приема новогоднего декора

По мнению стилиста и дизайнера интерьеров Ирины Бебешиной, некоторые приемы в декоре елки на Новый год уже вышли из моды. Она рассказала, от каких идей лучше отказаться.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Не стоит использовать пластиковые украшения. Сейчас в тренде натуральные материалы, природные фактуры и цвета. Серебристые ветки с пластиковыми шарами будут выглядеть дешево и старомодно.

При украшении елки и дома не стоит сочетать красный и золотой цвета. Актуальные цвета: зеленый и белый.