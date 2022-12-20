Новогоднее застолье опасно перееданием и вздутием живота. Заведующая областным диет-центром МОНИКИ, врач-диетолог высшей категории Инна Пичугина напомнила о важности регулярного питания и назвала лучшие блюда для новогоднего стола в беседе с «Газетой.Ru».

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Специалист рекомендует прежде всего ограничить употребление соленых и маринованных овощей и копченостей. Вместо этих продуктов она советует приготовить свежие салаты из зелени и овощей, домашний холодец и блюда из запеченного мяса, птицы или рыбы.

Также эксперт напомнила о вреде сладких газированных напитках, особенно в сочетании с алкоголем. Их можно заменить домашним ягодным морсом без сахара, добавила она.