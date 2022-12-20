Мандарины в снегу: шикарный десерт по простому рецепту

Как удивить домашних по-настоящему праздничным десертом из традиционных новогодних фруктов? Расскажет "Рамблер".

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Для приготовления "мандаринов в снегу" вам понадобится:

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желатин – 30 гр

кипяченая вода комнатной температуры – 200 мл

сметана 20% – 800 гр

сахар – 200 гр

мандарины – 5 штук

пластиковая бутылка объемом полтора литра

палочки для еды или бамбуковые шпажки

Процесс приготовления делится на несколько этапов.

Сначала подготовьте форму для десерта. Хорошо вымойте и высушите бутылку. В идеале ее стенки не рифленые и одной толщины. Как можно ровнее отрежьте верхнюю часть бутылки – где горлышко.

Залейте желатин водой и хорошо размешайте его ложкой. Дайте смеси некоторое время набухнуть (увеличиться в размере). В это время можно заняться сливочным слоем десерта. Смешайте сметану с сахаром и оставьте на 10-15 минут. За это время кристаллики сахара должны раствориться. Попробуйте сметану на вкус – если крупинки не чувствуются, сливочная начинка готова.

Очистите мандарины от кожуры и белых пленок. Затем нанизайте плоды на шпажку или бамбуковую палочку, чтобы получился “шашлычок”.

Подогрейте желатин в микроволновке или на паровой бане, чтобы он стал жидким (но не кипел). Затем вмешайте его в сметанную основу тонкой струйкой в несколько приемов. Хорошо перемешивайте желе, чтобы желатин не свернулся крупинками. Когда он будет добавлен, пора приступать к сборке десерта.

С помощью половника налейте немного сметанной основы в бутылку (примерно ¼ от общего объема). Затем оставьте этот слой застывать в холодильнике (10-15 минут). Как только он станет желеобразным, можно продолжить сборку. Поместите мандарины в центр бутылки, не вытаскивая шпажку. Чтобы фрукты не смещались, можно закрепить их с помощью палочки и канцелярской резинки, перпендикулярно установленной осевой шпажке.

За это время молочное желе могло застыть. Можно поправить ситуацию, поместив его буквально на 30-40 секунд в микроволновку или на паровую баню. Но ни в коем случае не кипятите желе. Как только оно станет жидким, тонкой струйкой влейте его в бутылку. Мандарины должны быть полностью покрыты им. Отправляем десерт в холодильник на четыре часа минимум. Лучше всего – на ночь.