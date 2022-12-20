Как правильно выбрать шампанское к праздничному столу

Каждый Новый год игристые вина остаются неизменным символом праздничного застолья. Даже люди, которые их не любят, в новогоднюю ночь позволяют себе пропустить бокал под бой курантов. Однако зачастую нелюбовь к этому виду спиртного обусловлена тем, что его просто неправильно выбирают. В преддверии праздника «ФедералПресс» дает несколько полезных советов о том, как выбрать главный новогодний напиток и угодить всем за столом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Дорогая классика и аналоги подешевле

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В народе «шампанским» называют любое игристое вино, хотя это в корне неверно: истинным шампанским может считаться только игристое, произведенное во французской провинции Шампань по особой технологии. Даже несмотря на то, что в бытовом смысле особенной разницы неискушенный потребитель не заметит, специалисты разделяют игристые на несколько разновидностей. Разновидности шампанского по способу изготовления

Традиционный

К нему относится то самое игристое из Шампани, а также т.н. креманы – игристые вина, сделанные по традиционной технологии в других регионах Франции. Вина подвергают двойному брожению, за счет чего они газируются и имеют легкий осадок.

Резервуарный (метод Шарма)

В отличие от классического метода, эти вина также выдерживают до газификации, но в резервуарах, и уже только потом разливают по бутылкам. Этот метод дешевле, что влияет на конечную цену продукта и при этом позволяет сохранить изначальный вкус вина.

Петнат (метод ансерталь)

Этот способ считается новомодным, но на самом деле виноделы использовали его и в старинные времена, хотя он и не получил должного распространения до недавнего времени. Вино, производящееся этим способом, начинает процесс брожения в резервуаре, а потом его разливают в бутылки и дают дойти до нужного состояния без каких-либо добавок. Этот способ считается наиболее дешевым, хотя многие люди предпочитают пить именно петнаты из-за свежего и яркого вкуса.

Газированный винный напиток

Формально к игристым винам они не относятся, но на прилавках в России представлены широко. Такие напитки производятся путем газирования винной основы с добавлением различных красителей и ароматизаторов. Среди всех иных напитков они будут выделяться самой дешевой ценой, но конкретно в данном случае имеет смысл заплатить за качество и купить нормальное игристое.

Выбираем шампанское и закуски по вкусу

Многие эксперты считают, что главное в выборе шампанского – не способ его производства, а доля сахара в напитке, и мы не можем с ними не согласиться. Так, самый популярный в мире вид шампанских вин – брют, но в классической рецептуре вплоть до XIX века все шампанское было исключительно сладким. Да и сейчас брют подходит отнюдь не всем: некоторые люди предпочитают игристые послаще.

Сорта шампанского по содержанию сахара:

сладкое;

полусладкое;

сухое;

полусухое;

экстра-полусухое;

брют;

экстра-брют.

С содержанием сахара в шампанском есть один неприятный нюанс: чем его больше – тем хуже ощущается изначальный вкус вина, а потому иногда производители скрывают таким образом различные недостатки при производстве. Следует тщательно изучить состав напитка – в нем не должно быть ненатуральных компонентов. Доля сахара в полусладком не должна превышать 45-50 г/л.

Что подать к шампанскому

Традиционно считается, что игристое вино из белых сортов винограда больше подходит к рыбе и морепродуктам, а также сырам с ярким вкусом и ароматом (например, сырам с плесенью, камамберу). Подойдут блюда со сливочными соусами.

Терпкие игристые из темных виноградных сортов, а также сухие разновидности подойдут к мясу, птице и более тяжелым закускам. Так, брюты рекомендуют подбирать к телятине, креветкам, красной икре, мясу птицы, нежирной рыбе и паштетам. Особенно этот совет касается вин выдержкой старше 10 лет – они отлично подходят к копченым продуктам, грибным закускам.

Сладкие сорта хорошо сочетаются с блюдами из утки, а также рыбными деликатесами и морепродуктами, подающимися со сладкими соусами. Неплохо сладкие игристые вина подойдут к фруктовым десертам.

Как хранить шампанское и на что обращать внимание при покупке

Последние нюансы, которые стоит изучить перед покупкой, касаются условий хранения напитка.

Существует несколько базовых правил, на которые нужно обязательно обратить внимание, если вы хотите купить действительно хорошее игристое вино:

Бутылка должна быть сделана из плотного и темного стекла – это необходимо из-за того, что вина быстро теряют свои вкусовые свойства под действием света. Бутылка должна лежать на боку – обращайте внимание на стеллажи: по правилам, пробка должна смачиваться вином, чтобы предотвратить ее рассыхание. Пробка должна быть из коркового дерева, но не из резины или пластика – игристым винам нужен доступ к небольшому количеству кислорода, поэтому им подходят лишь классические пробки.

Оптимально шампанское должно храниться в прохладном месте. Идеальная температура – +10…+12°C, но допустимыми пределами также считаются +5…+15°C.

Шампанское замерзает при -5°C. Нужно отметить, что это не влияет на вкусовые качества, однако возможны неприятные казусы при подаче: переохлажденное шампанское может самопроизвольно «выстрелить» в любой момент.