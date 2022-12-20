Диетолог посоветовала не садиться за новогодний стол голодными

Избежать чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт в новогоднюю ночь поможет обычный режим питания, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
"Лучше в этот день соблюдать свой обычный режим, в котором вы питаетесь, и обязательно предварительно поужинать. Саму новогоднюю ночь можно встретить с шампанским и легкими закусками", – посоветовала специалист.
По словам врача, такая ошибка может привести к перееданию, серьезной нагрузке на ЖКТ и обострению хронических заболеваний.