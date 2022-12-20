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1 час назад

Диетолог посоветовала не садиться за новогодний стол голодными

Москва24

Избежать чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт в новогоднюю ночь поможет обычный режим питания, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Диетолог посоветовала не садиться за новогодний стол голодными
Фото: Москва 24Москва 24

"Лучше в этот день соблюдать свой обычный режим, в котором вы питаетесь, и обязательно предварительно поужинать. Саму новогоднюю ночь можно встретить с шампанским и легкими закусками", – посоветовала специалист.

По словам врача, такая ошибка может привести к перееданию, серьезной нагрузке на ЖКТ и обострению хронических заболеваний.

Новый год 2023,Дарья Русакова,
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