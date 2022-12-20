4 самых праздничных десерта: от штоллена до имбирного печенья

У этих сладостей вкус и аромат Нового года.

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Новый год — идеальный повод, чтобы собраться за праздничным столом вместе с близкими, семьей, друзьями. А сытное застолье сложно представить без десерта: эту часть любят и взрослые, и дети. Можно, конечно, купить готовые пирожные или торт, но главная ночь года достойна более изысканного угощения. Порадуйте близких традиционными праздничными сладостями, чтобы все следующие 12 месяцев и вам, и им сопутствовала удача и изобилие.

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Штоллен

Традиционный немецкий кекс с цукатами и орехами можно испечь заранее. И речь не о 30 декабря, готовить штоллен можно уже сейчас: чем дольше он вызревает, тем вкуснее становится.

Возьмите 500 грамм любимых цукатов и сухофруктов. Это может быть вишня, апельсины, разные виды изюма, курага, орехи. Чем разнообразнее, тем вкуснее. Измельчите их до размера изюма, хорошо вымойте, обсушите и залейте ромом или коньяком. Если десерт будут есть дети, можно замочить цукаты в апельсиновом соке, но алкоголь иначе раскроет аромат выпечки.

Теперь смешайте корицу, мускатный орех, кардамон, гвоздику и морскую соль. Взбейте масло с миндальной мукой или молотым миндалем: на 100 грамм масла потребуется 50 грамм миндальной пудры. Добавьте пряности. Отдельно взбейте 2 яйца с сахаром (100 грамм), соедините две смеси и взбейте еще раз.

Добавьте в тесто орехи и сухофрукты, аккуратно перемешайте и переложите в форму для кекса, застеленную пергаментом. Поставьте в духовку на 140 градусов и выпекайте около трех часов. После этого заверните в пекарскую бумагу и оставьте на ночь (как минимум!). Штоллен может вызревать месяц и больше, становясь лишь вкуснее.

Козули

Печенье в виде разных животных на Руси готовили в Рожество: эти сладости считались оберегом от неудач и злых духов.

Мука пшеничная (высшего сорта) — 1 кг

Сахар — 400 г

Мед (жидкий) — 200 мл

Масло сливочное — 100 г

Вода — 400 мл

Смесь молотых пряностей (гвоздика, кардамон, корица, мускатный орех) — 1 ст. ложка Вам понадобится:

В глубокой кастрюле смешайте воду, сахар и мед, доводите смесь до кипения на среднем огне и, периодически помешивая, уварите до бурого цвета. Когда смесь немного остынет, введите специи, размягченное сливочное масло и помешивайте до тех пор, пока масло не растворится полностью. Муку просейте, введите в смесь, замешайте тесто. Поставьте на час в холод Посыпьте стол тонким слоем муки и раскатайте на нем тесто в пласт толщиной около 1 сантиметра.

Вырезайте любые фигурки, традиционно это животные, но вы можете выбрать любой вариант Противень застелите пекарской бумагой, разложите печенье и выпекайте около 10 минут в разогретой до 200° духовке. Готовое печенье можно украсить сахарной пудрой либо цветной глазурью, а можно оставить как есть — во время выпечки оно хорошо зарумянится.

Рождественское полено

Этот изысканный десерт принято подавать во Франции: это изысканная сладость, которая понравится всем. Мы предлагаем облегчить приготовление и вместо классического создать более современный вариант этого блюда.

Потребуется форма для кекса, можно взять готовое в виде полена или обычную овальную форму неаккуратно простелить бумагой, чтобы получилась кора. Вылейте в форму растопленный темный шоколад и дайте бревну застыть. В шоколадную форму выложите свежие и консервированные фрукты, орешки, дробленое печенье и залейте взбитыми сливками.

Имбирное печенье

200 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 3 ч. л. меда, 1,5 ч. л. соды, 2 ч. л. молотого имбиря, 0,5 ч. л. молотой гвоздики, по 1 ч. л. какао и корицы.