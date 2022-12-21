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55 минут назад

Диетолог рассказала, какой из популярных новогодних салатов вреднее

Мир24иещё 3

Наиболее популярными новогодними салатами у россиян являются селедка под шубой и оливье. Однако они не очень полезны для здоровья, особенно если съесть их много. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какое из блюд вреднее.

Какой из популярных новогодних салатов вреднее
Фото: Мир24Мир24

Эксперт отметила, что оба салата содержат вредный ингредиент, который можно сделать полезнее.

«И в оливье, и в селедке под шубой есть майонез. Однако если его сделать самостоятельно или разбавить каким-то натуральным йогуртом либо нежирной сметаной, то этот вред минимизируется», – рекомендует диетолог.

По ее словам, наличие рыбы снижает вред от селедки под шубой. Если в сельди не слишком много соли, она довольно полезна для здоровья из-за содержащихся в ней омега-3 жирных кислот.

При этом обилие ингредиентов делает оливье вреднее, поскольку организму труднее справиться с таким количеством компонентов. Также лучше заменить колбасу мясом, курицей или крабом.

Эксперт советует съедать на Новый год не более двух-трех ложек оливье или селедки под шубой и делать во время застолья промежутки между употреблением блюд – так организму будет легче справиться с едой.

Ранее исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения, показало, что большинство россиян – 62% – не беспокоится по поводу своего веса. Согласно результатам опроса, быть стройнее желают лишь 29% респондентов, а 6% сказали, что хотели бы набрать массу.

Новый год 2023,Елена Соломатина,ВЦИОМ,
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