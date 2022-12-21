Какой из популярных новогодних салатов вреднее

Наиболее популярными новогодними салатами у россиян являются селедка под шубой и оливье. Однако они не очень полезны для здоровья, особенно если съесть их много. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какое из блюд вреднее.
Эксперт отметила, что оба салата содержат вредный ингредиент, который можно сделать полезнее.
«И в оливье, и в селедке под шубой есть майонез. Однако если его сделать самостоятельно или разбавить каким-то натуральным йогуртом либо нежирной сметаной, то этот вред минимизируется», – рекомендует диетолог.
По ее словам, наличие рыбы снижает вред от селедки под шубой. Если в сельди не слишком много соли, она довольно полезна для здоровья из-за содержащихся в ней омега-3 жирных кислот.
При этом обилие ингредиентов делает оливье вреднее, поскольку организму труднее справиться с таким количеством компонентов. Также лучше заменить колбасу мясом, курицей или крабом.
Эксперт советует съедать на Новый год не более двух-трех ложек оливье или селедки под шубой и делать во время застолья промежутки между употреблением блюд – так организму будет легче справиться с едой.
Ранее исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения, показало, что большинство россиян – 62% – не беспокоится по поводу своего веса. Согласно результатам опроса, быть стройнее желают лишь 29% респондентов, а 6% сказали, что хотели бы набрать массу.