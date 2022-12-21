Как избежать ссор с родственниками за новогодним столом

Нет ничего прекраснее встречи Нового года с семьей. Воображение рисует теплую атмосферу душевных разговоров, свечи и вкусную еду. Но когда несколько поколений собираются за одним столом, разногласия могут быть неминуемы. Как сделать так, чтобы фраза "праздник с семьей" не звучала как название фильма ужасов, расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.
Психологи твердят: у каждого свое видение ситуации, даже братья и сестры из одной семьи разные по характеру. Представьте книжный магазин, где все экземпляры внешне похожи по общим признакам: есть страницы, обложки, некоторые принадлежат перу одного автора. Но если вы подойдете к стеллажу, где представлены работы Льва Толстого, и начнете перебирать одну за другой, то поразитесь, как меняется слог в зависимости от периода, в который было написано произведение. Точно так же и в семье. Кажется, что все принадлежат к одному роду, внешне схожи с кем-то из родственников, но характеры у всех разные. Да и жизненные истории одного члена семьи отличаются от другого. Именно поэтому срабатывает эффект "ложной схожести". Он возникает, когда близкие встречаются за одним столом. В этот момент они хотят, чтобы их принимали беспрекословного: "Мы же одна семья, должны понимать друг друга с полуслова". В ответ же ничего подобного не происходит.
Более того, родственники начинают предъявлять какие-то дополнительные требования. Например, молодая пара приезжает в дом родителей, чтобы обсудить свои сложности. Но не успевают, потому что с порога их начинают спрашивать: "Вы еще не беременны? Когда ждать детей?" Для молодых это выглядит как психологическое давление, признак, что родители их не понимают и пытаются навязать свой способ "жить правильно".
Естественно, пара закрывается, что внешне выглядит как отстраненность и холодность. Родители же принимают такое поведение на свой счет и обижаются. Ведь для них вопросы про детей выглядят как что-то само собой разумеющееся, являются способом сблизиться и проявить внимание.
Разницу в интерпретации этой ситуации точно подметила автор книги "Маленькая жизнь" Ханья Янагихара. Она пишет о том, что с момента рождения ребенка его мама и папа каждое утро просыпаются с мыслью: "Как он там?" Они беспокоятся, тревожатся, чтобы у него было все хорошо. И пока в личном опыте нет подобных переживаний, понять их сложно. Чтобы избежать обид, молодым необходимо помнить об этом.
Пока ребенок маленький и ни за что не отвечает, события вокруг него создают родители. Когда он вырастает, его задача – взять на себя ответственность и помочь маме и папе здорово провести праздники. Поэтому счастливые каникулы в тех семьях, где каждый стремится сделать так, чтобы всем было хорошо. Естественно, не забывая о себе.
Для начала спросите: хочу ли я проводить праздники вместе с родственниками? Если вы себе честно отвечаете "да", но понимаете, что у каждого из родных сложные характеры, к этому нужно подготовиться. Помните, люди сближаются не только на взаимной симпатии, но и из чувства вины и стыда. Некоторым проще провести какое-то время в дискомфорте, чем весь год ощущать себя никчемным сыном и плохой дочерью. Поэтому, если вы категорически не хотите проводить праздники вместе с родственниками, стоит подумать, а надо ли портить настроение себе и другим.
Когда же вы действительно соскучились друг по другу, постарайтесь не пренебрегать личными границами и соблюдайте правило: не засиживайтесь, если видите, что от вас начинают уставать. Дело в том, что у старшего поколения есть особенность – они не чувствуют дискомфорта до того, пока не дадут о себе знать проблемы со здоровьем. Или от усталости у них может возникнуть желание поругаться. Тогда накопленное эмоциональное напряжение выльется в конфликт, чего в праздники никому бы не хотелось.
Не забывайте следить за интонацией. Если вы говорите сквозь зубы: "Проходите, мама, мы так рады, что вы приехали", – гости почувствуют пренебрежение. Потом не удивляйтесь, если они воспримут это как провокацию. Вечер будет испорчен с самого начала. Также помните, что время вместе не повод для критики. Знакомая для многих ситуация, когда праздник отмечают у молодых, а старшее поколение чувствует себя там неуютно.
Чтобы меньше переживать, стараются вести себя как дома, забывая, что хозяева там не они. Возникает конфликт интересов: по возрасту родственники требуют к себе уважения, но в чужой квартире они начинают нарушать чужие границы. При этом совершенно не понимают, отчего в ответ на них злятся.
"Это требует столько терпения. Вместо того чтобы общаться, свекровь моет тарелки, хотя у нас есть посудомойка", – жалуется Наталья, 44 года.
Эмоционально это переживается как потеря власти. Поэтому старшее поколение начинает бессознательно искать точки опоры и сравнивать хозяйку или хозяина с собой. Возникает желание критиковать в духе "а я-то салаты вкуснее готовлю" или "окна-то здесь давно не мыли". Внешне это выглядит как длинный список претензий от свекрови к невестке или от тестя к зятю.
Чтобы за столом во время праздника была гармония и уют, важно соблюдать еще несколько простых инструкций:
Не забывайте про потребность в одиночестве. Если кто-то хочет остаться дома – не отговаривайте. Иногда нужно немного отдохнуть, чтобы восстановиться и снова радоваться общению.
Время проходит, мы забываем, какой наряд надевали на тот или иной Новый год и как выглядел праздничный стол. Но всегда в нашей памяти есть впечатления, которые остаются на всю жизнь. Не ждите, пока кто-то сделает эту важную работу за вас, учитесь создавать счастье своими руками. Желаю вам хороших праздников и крепких теплых отношений с близкими. С наступающим!