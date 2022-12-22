Как спасти елку от кота

Наши домашние питомцы, увы, не могут обойти вниманием зеленую красавицу: часто их игры заканчиваются разбитыми игрушками и поваленной елью. Как же защитить ее от четвероногих вандалов?

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Чем ближе к Новому году, тем больше в соцсетях мемов с котиками, поваленной елью и разбитыми вдребезги стеклянными шарами: «Наташа, мы все уронили». Постят граждане также лысую почти до макушки новогоднюю ель с обрубленными нижними ветками и укоризненный взгляд котов: «Так вот ты какой человек, Наташа!» Новогодние ели на потолке или в прочной железной клетке и собрание разочарованных кошек вокруг - тоже модный тренд.

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«МН» собрал советы для владельцев котов, как спасти елочку от посягательств питомца.

1. Котам будет сложнее опрокинуть ель, если поместить ее в тяжелое ведро, доверху засыпанное песком, и укрепить ствол кирпичами. Ствол деревца также можно примотать проволокой к чему-то прочному, что котам трудно сокрушить.

2. Отучить кота лазать на наряженную елку поможет что-то неприятно шуршащее. Можно обмотать ведро алюминиевой фольгой для запекания и нижнюю часть ствола дерева. Помогает также обмотать ведро скотчем липкой стороной наружу. Коты не любят, когда что-то липнет к их лапкам.

3. Коты неутомимы в попытке достать блестящую игрушку. Они будут совершать чудеса акробатики, чтобы допрыгнуть до шаров. Поэтому лучше смириться и купить для нижних веток ели красивые пластиковые украшения. Современные пластиковые шары выглядят не хуже, чем стеклянные, но при этом не бьются. Правда, стоит привыкнуть к мысли, что все новогодние каникулы коты будут развлекаться, играя этими шарами по комнатам в футбол.

4. Самая сложная задача - отучить питомцев гадить в песочек под елкой. Раскиданные под елью и вокруг засохшие корочки апельсинов и мандаринов, а также спрей с цитрусовым запахом вопреки советам гламурных журналов вовсе не помогают. Моей кошке, например, цитрусовый запах очень даже нравится. Запах лаванды тоже отпугивает далеко не всех хвостатых. Но в зоомагазинах продаются специальные ароматические спреи-отпугиватели для котов. Можно ароматизировать елку. Еще хороший способ - яблочный уксус, который продается в любом супермаркете. Стоит налить его на песочек под елкой, чтобы отбить у кота охоту там покопаться.

5. Серебряный дождик, которым мы украшаем свои квартиры к новогоднему празднику, опасен для здоровья и жизни кошек. Они не могут удержаться, чтобы не съесть его, а потом ходят, блистая мишурой из-под хвоста. Меж тем дождик может образовать клубок в желудке у кота, а это уже опасно. Просто не украшайте ель блестящей мишурой, если любите своего питомца.

6. Светящиеся огоньки гирлянд гипнотизируют кошек. Как можно удержаться от того, чтобы не пожевать это новогоднее чудо? Совет тут только один: всегда выключайте гирлянду, когда выходите из комнаты. Или откажитесь от нее.