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3 часа назад

Названы идеальные подарки для мужчин на Новый год

РИА "ФедералПресс"

Выбор подарка для мужчины – это, как правило, сложный процесс. Психолог Наталья Толстая рассказала, какие сюрпризы точно придутся по вкусу мужьям и парням.

Названы идеальные подарки для мужчин на Новый год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Думаю, не стоит объяснять, что все парни и мужчины любят секс, поэтому подарок, с ним связанный – выигрышный!» – отметила Наталья Толстая.

По словам психолога, можно одеться в эротичный костюм помощницы Санта-Клауса и сделать фото в таком наряде, также можно подарить ему стриптиз в собственном исполнении.

«Можно надеть красивое белье, перевязать себя бантиком и «подариться», – отметила психолог.

Психолог также рассказала о практичных вариантах подарков, которые можно купить в магазине и красиво упаковать. Это может быть кожаный ремень, кошелек или портмоне. Можно купить парфюм, который ему очень нравится, либо выбрать аромат, который приятен самой.

Хорошим подарком, по мнению психолога, будет какой-то предмет одежды, носки с ярким принтом, белье, галстук или шарф. Также можно подарить уютный плед или комфортные домашние тапочки. Если у мужчины есть автомобиль, то стоит присмотреть что-то для него, например чехлы для сидений. А любителю книг стоит выбрать издание его любимого автора.

Новый год 2023,Наталья Толстая,
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