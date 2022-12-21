Названы идеальные подарки для мужчин на Новый год

Выбор подарка для мужчины – это, как правило, сложный процесс. Психолог Наталья Толстая рассказала, какие сюрпризы точно придутся по вкусу мужьям и парням.
«Думаю, не стоит объяснять, что все парни и мужчины любят секс, поэтому подарок, с ним связанный – выигрышный!» – отметила Наталья Толстая.
По словам психолога, можно одеться в эротичный костюм помощницы Санта-Клауса и сделать фото в таком наряде, также можно подарить ему стриптиз в собственном исполнении.
«Можно надеть красивое белье, перевязать себя бантиком и «подариться», – отметила психолог.
Психолог также рассказала о практичных вариантах подарков, которые можно купить в магазине и красиво упаковать. Это может быть кожаный ремень, кошелек или портмоне. Можно купить парфюм, который ему очень нравится, либо выбрать аромат, который приятен самой.
Хорошим подарком, по мнению психолога, будет какой-то предмет одежды, носки с ярким принтом, белье, галстук или шарф. Также можно подарить уютный плед или комфортные домашние тапочки. Если у мужчины есть автомобиль, то стоит присмотреть что-то для него, например чехлы для сидений. А любителю книг стоит выбрать издание его любимого автора.