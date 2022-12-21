Названы идеальные подарки для мужчин на Новый год

Выбор подарка для мужчины – это, как правило, сложный процесс. Психолог Наталья Толстая рассказала, какие сюрпризы точно придутся по вкусу мужьям и парням.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Думаю, не стоит объяснять, что все парни и мужчины любят секс, поэтому подарок, с ним связанный – выигрышный!» – отметила Наталья Толстая.

По словам психолога, можно одеться в эротичный костюм помощницы Санта-Клауса и сделать фото в таком наряде, также можно подарить ему стриптиз в собственном исполнении.

«Можно надеть красивое белье, перевязать себя бантиком и «подариться», – отметила психолог.

Психолог также рассказала о практичных вариантах подарков, которые можно купить в магазине и красиво упаковать. Это может быть кожаный ремень, кошелек или портмоне. Можно купить парфюм, который ему очень нравится, либо выбрать аромат, который приятен самой.