В каких украшениях не стоит встречать Новый год

Аксессуары могут привлечь удачу, богатство и любовь.
Платье куплено, дата на маникюр забронирована, стрижка и укладка придуманы, для идеального новогоднего образа остается лишь выбрать подходящие украшения. Эзотерики считают, что с акцентами тоже стоит быть внимательнее: символ года может остаться недовольным выбором аксессуаров, а год пройдет совсем не так, как запланировано.
Пушистый кролик любит нежность, поэтому слишком массивные украшения могут отпугнуть удачу. Старайтесь не надевать все лучшее сразу, подбирайте аксессуары среднего размера. Они будут смотреться элегантно, подчеркнут праздничность образа, а еще отпугнут завистников и неудачи.
С выбором минералов тоже стоит быть внимательнее. 2023 год пройдет под покровительством водяного Кролика, поэтому камни огненной стихии на праздник лучше не надевать. Они отведут от дома удачу и богатство. Янтарь, гранат, цитрин, сердолик и рубин сделаю символ года агрессивным. Присмотритесь к украшениям с минералами, которым покровительствует стихия воды или воздуха.
Как и камни, которым покровительствует огонь, металлы этой стихи не стоит выбирать в праздничную ночь. Вместо золота наденьте аксессуары из серебра. Единственное ограничение — не носить крупные серебряные кольца на правой руке. Они сделают ваш характер слишком строгим и агрессивным, поэтому ограничьтесь браслетами, цепочками и серьгами.
Чтобы Кролик был к вам благосклонен, выбирайте сдержанные и элегантные украшения. Старайтесь не быть слишком легкомысленными в подборе: откажитесь от аксессуаров летней тематике — бусов из ракушек, цветочных заколок, брошек в виде животных. Пусть образ будет женственным и нежным.
Выбирая аксессуар, обратите внимание на украшение с одним крупным камнем вместо россыпи мелких. Новогодняя ночь пройдет под покровительством Юпитера, а он не терпит слишком мелких деталей. Крупный камень в серьгах или кольце привлечет в дом богатство и успех в карьере.