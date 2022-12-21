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1 час назад

Классические новогодние рецепты: праздничное застолье — 2023

Вечерняя Москва

Ужин в ночь на 31 декабря невозможно представить без традиционного меню из любимых блюд. Тщетно новомодные закуски пытаются потеснить беспроигрышную классику. Ничто не сравнится с наслаждением от тех самых вкусов из прошлого.

Классические новогодние рецепты: праздничное застолье — 2023
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Собрали подборку «золотых» рецептов, чтобы точно ничего не забыть в предпраздничной суете: салаты, закуски, горячее и десерт.

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Оливье

Традиционный оливье готовят с вареной колбасой. Экспериментаторы заменяют ее курицей, говядиной, грибами или креветками. Однако если нужно воссоздать оригинальный вкус, этот рецепт лучшего зимнего салата вам понравится.

Ингредиенты:
  • картофель — 6 штук;
  • яйца — 6 штук;
  • соленые огурцы — 4 штуки;
  • морковь — 3 штуки;
  • вареная колбаса — 400 г;
  • зеленый горошек консервированный — 1 банка;
  • зеленый лук — 3 стебля;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Отварные яйца, морковь, картофель порезать кубиками. Также поступить с огурцами и колбасой.

2. Соединить ингредиенты в салатнике.

3. Добавить горошек и измельченный лук. Тщательно перемешать, посолить, заправить майонезом.

Селедка под шубой

Слоеный салат из свеклы и сельди — бессменный фаворит праздничных столов. Главный ужин года будет провальным, если не съесть хотя бы парочку ложек «шубы». Вкусовое сочетание ингредиентов салата совсем не понимают иностранцы, в то время как бывшие граждане стран СССР точно знают: это лучшая закуска к шампанскому.

Ингредиенты:
  • филе слабосоленой сельди — 300 г;
  • картофель — 3 штуки;
  • свекла — 2 штуки;
  • морковь — 3 штуки;
  • лук зеленый — по вкусу;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Отварные картофель, свеклу и морковь потереть на крупной терке.

2. Рыбу порезать кубиками, измельчить лук.

3. На дно селедочницы рассыпать лук, после уложить кусочки сельди и покрыть слой майонезом.

4. Аналогично выложить слои моркови, картофеля и свеклы, промазывая майонезом.

Курица, запеченная с картофелем

Курица, запеченная с чесноком и картофелем в духовке, — домашнее блюдо, которое наполняет дом родными до боли ароматами праздника. Рецепт стар как мир, но, чтобы курица была идеальной, нужно учесть множество переменных.

Ингредиенты:
  • целая курица — 1 штука;
  • картофель — 5 штук;
  • майонез — 100 г;
  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • соль и перец черный — по вкусу;
  • розмарин — 2 веточки;
  • чеснок — 5 зубчиков.

Способ приготовления:

1. Тщательно промыть и просушить тушку курицы.

2. Натереть ее изнутри и снаружи солью, перцем, а также смесью из продавленного через пресс чеснока с майонезом.

3. Оставить курицу мариноваться на несколько часов.

4. Спустя вышеуказанное время очистить картофель и нарезать дольками, положить в форму для запекания, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать любимыми специями.

5. Уложить тушку и веточки розмарина на подушку из картофеля.

6. Запекать около полутора часов при 180 градусах. Определить готовность поможет нехитрый трюк: нужно проткнуть мясо зубочисткой или вилкой. Если в прозрачном соке нет крови, все готово.

Буженина

Домашняя буженина в горячем виде дополняет гарниры, в холодном — хороша в нарезке, а также в качестве составной части бутербродов.

Ингредиенты:

свиная вырезка — 1 кг.

Для маринада:
  • вода — 1 л;
  • соль — 2 столовые ложки;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • лавровый лист — 3 штуки;
  • черный перец-горошек — 1 чайная ложка;
  • орегано сушеная — 1 чайная ложка.
Глазурь:
  • томатная паста — 1 столовая ложка;
  • паприка — 1 чайная ложка;
  • подсолнечное масло — 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

1. В глубокую тару насыпать соль, продавленный через пресс чеснок, лавровый лист, перец, орегано.

2. Залить водой и размешать до полного растворения соли.

3. Поместить в приправленную воду свинину и отправить мариноваться в холод примерно на 10–12 часов.

4. После достать мясо из маринада и дать обсохнуть.

5. Для глазури соединить томатную пасту, масло и паприку.

6. Тщательно промазать мясо томатной смесью, закатать в фольгу и отправить в духовку запекаться при 190 градусах примерно на полтора часа.

7. Когда буженина будет почти готова, развернуть фольгу и дать мясу подрумяниться.

Заливное

Заливное известно как блюдо из застывшего бульона, под гладью которого различаются эстетично разложенные овощи с кусочками мяса, курицы или рыбы. В отличие от холодца, при приготовлении заливного всегда используется желатин. Чтобы не получить нелестные отзывы о вашем заливном, подобно героине «Иронии судьбы», внимательно изучите рецепт.

Ингредиенты:
  • голень курицы — 700 г;
  • морковь — 2 штуки;
  • лук — 1 штука;
  • замороженный зеленый горошек — 150 г;
  • зерна граната — по вкусу;
  • желатин — 20 г;
  • перец-горошек душистый — 6 штук;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • лавровый лист — 4 штуки;
  • петрушка — 2 веточки.

Способ приготовления:

1. Куриные голени без кожи положить в кастрюлю, залить водой на два сантиметра выше мяса.

2. Отправить к курице луковицу и петрушку и поставить все на огонь.

3. Снять пенку с кипящего бульона, добавить в воду морковь, лавровый лист, перец и соль.

4. Варить до готовности мяса.

5. Заблаговременно замочить в воде желатин и отварить зеленый горошек.

6. Когда мясо будет готово, нужно извлечь ножки из бульона, снять с костей мясо, порезать.

7. Морковь порубить кубиками, чеснок — продавить, бульон — процедить.

8. Добавить в горячий бульон желатин и размешать, пока он не растворится.

9. На дно блюда красиво выложить зерна граната и горошек.

10. Влить бульон так, чтобы в нем утонул декор. Поставить в холодильник на полчаса.

11. После смешать мясо с морковью, оставшимся горошком и чесноком. Выложить в формы, залить бульоном и отправить в холод до полного застывания.

«Наполеон»

Завершает новогоднюю трапезу по всем канонам СССР чаепитие с домашним тортом «Наполеон». Если ночью дойти до десерта не удастся, не беда — к завтраку 1 января изысканное лакомство станет только лучше. Хрустящие коржи из слоеного теста, нежный заварной крем — это незабываемое наслаждение.

Ингредиенты

Тесто:
  • мука — 2 стакана;
  • молоко — 1 стакан;
  • маргарин — 250 г;
  • лимонный сок — 1 чайная ложка.
Крем из сгущенного молока:
  • сгущенное молоко с сахаром — 380 г;
  • масло сливочное — 150 г.
Заварной крем:
  • яйца — 3 штуки;
  • сахар — 1 стакан;
  • сливочное масло — 120 г;
  • теплое молоко — 0,5 стакана;
  • мука — 1 столовая ложка;
  • ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Маргарин порубить кусочками, смешать с мукой, довести до консистенции мелкой крошки.

2. Собрать крошку и медленно влить по центру молоко, после — лимонный сок.

3. Замесить однородное тесто, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на час. В это время заняться кремом.

4. Для первого вида крема нужно взбить сгущенное молоко с подтаявшим сливочным маслом до однородности.

5. Для заварного крема — взбить яйца с сахаром, добавить теплое молоко и муку.

6. Проварить около 10 минут на тихом огне, помешивая. Остудить, добавить сливочное масло и ванилин, взбить.

7. Оба варианта крема убрать в холодильник.

8. Достать тесто и разделить на семь равных частей. Каждую тонко раскатать и положить на противень.

9. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 5–7 минут до хрустящей корочки.

10. Подровнять коржи при помощи тарелки, отрезав все лишнее.

11. Сложить коржи один на другой, щедро промазывая сразу двумя видами крема.

12. Украсить верхушку торта измельченной крошкой от обрезков, убрать в холодильник под пресс на ночь.

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