Классические новогодние рецепты: праздничное застолье — 2023

Ужин в ночь на 31 декабря невозможно представить без традиционного меню из любимых блюд. Тщетно новомодные закуски пытаются потеснить беспроигрышную классику. Ничто не сравнится с наслаждением от тех самых вкусов из прошлого.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Собрали подборку «золотых» рецептов, чтобы точно ничего не забыть в предпраздничной суете: салаты, закуски, горячее и десерт.

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Оливье

Традиционный оливье готовят с вареной колбасой. Экспериментаторы заменяют ее курицей, говядиной, грибами или креветками. Однако если нужно воссоздать оригинальный вкус, этот рецепт лучшего зимнего салата вам понравится.

картофель — 6 штук;

яйца — 6 штук;

соленые огурцы — 4 штуки;

морковь — 3 штуки;

вареная колбаса — 400 г;

зеленый горошек консервированный — 1 банка;

зеленый лук — 3 стебля;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Отварные яйца, морковь, картофель порезать кубиками. Также поступить с огурцами и колбасой.

2. Соединить ингредиенты в салатнике.

3. Добавить горошек и измельченный лук. Тщательно перемешать, посолить, заправить майонезом.

Селедка под шубой

Слоеный салат из свеклы и сельди — бессменный фаворит праздничных столов. Главный ужин года будет провальным, если не съесть хотя бы парочку ложек «шубы». Вкусовое сочетание ингредиентов салата совсем не понимают иностранцы, в то время как бывшие граждане стран СССР точно знают: это лучшая закуска к шампанскому.

филе слабосоленой сельди — 300 г;

картофель — 3 штуки;

свекла — 2 штуки;

морковь — 3 штуки;

лук зеленый — по вкусу;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Отварные картофель, свеклу и морковь потереть на крупной терке.

2. Рыбу порезать кубиками, измельчить лук.

3. На дно селедочницы рассыпать лук, после уложить кусочки сельди и покрыть слой майонезом.

4. Аналогично выложить слои моркови, картофеля и свеклы, промазывая майонезом.

Курица, запеченная с картофелем

Курица, запеченная с чесноком и картофелем в духовке, — домашнее блюдо, которое наполняет дом родными до боли ароматами праздника. Рецепт стар как мир, но, чтобы курица была идеальной, нужно учесть множество переменных.

целая курица — 1 штука;

картофель — 5 штук;

майонез — 100 г;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль и перец черный — по вкусу;

розмарин — 2 веточки;

чеснок — 5 зубчиков. Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Тщательно промыть и просушить тушку курицы.

2. Натереть ее изнутри и снаружи солью, перцем, а также смесью из продавленного через пресс чеснока с майонезом.

3. Оставить курицу мариноваться на несколько часов.

4. Спустя вышеуказанное время очистить картофель и нарезать дольками, положить в форму для запекания, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать любимыми специями.

5. Уложить тушку и веточки розмарина на подушку из картофеля.

6. Запекать около полутора часов при 180 градусах. Определить готовность поможет нехитрый трюк: нужно проткнуть мясо зубочисткой или вилкой. Если в прозрачном соке нет крови, все готово.

Буженина

Домашняя буженина в горячем виде дополняет гарниры, в холодном — хороша в нарезке, а также в качестве составной части бутербродов.

Ингредиенты:

свиная вырезка — 1 кг.

вода — 1 л;

соль — 2 столовые ложки;

чеснок — 5 зубчиков;

лавровый лист — 3 штуки;

черный перец-горошек — 1 чайная ложка;

орегано сушеная — 1 чайная ложка. Для маринада:

томатная паста — 1 столовая ложка;

паприка — 1 чайная ложка;

подсолнечное масло — 1 столовая ложка. Глазурь:

Способ приготовления:

1. В глубокую тару насыпать соль, продавленный через пресс чеснок, лавровый лист, перец, орегано.

2. Залить водой и размешать до полного растворения соли.

3. Поместить в приправленную воду свинину и отправить мариноваться в холод примерно на 10–12 часов.

4. После достать мясо из маринада и дать обсохнуть.

5. Для глазури соединить томатную пасту, масло и паприку.

6. Тщательно промазать мясо томатной смесью, закатать в фольгу и отправить в духовку запекаться при 190 градусах примерно на полтора часа.

7. Когда буженина будет почти готова, развернуть фольгу и дать мясу подрумяниться.

Заливное

Заливное известно как блюдо из застывшего бульона, под гладью которого различаются эстетично разложенные овощи с кусочками мяса, курицы или рыбы. В отличие от холодца, при приготовлении заливного всегда используется желатин. Чтобы не получить нелестные отзывы о вашем заливном, подобно героине «Иронии судьбы», внимательно изучите рецепт.

голень курицы — 700 г;

морковь — 2 штуки;

лук — 1 штука;

замороженный зеленый горошек — 150 г;

зерна граната — по вкусу;

желатин — 20 г;

перец-горошек душистый — 6 штук;

соль — по вкусу;

чеснок — 4 зубчика;

лавровый лист — 4 штуки;

петрушка — 2 веточки. Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Куриные голени без кожи положить в кастрюлю, залить водой на два сантиметра выше мяса.

2. Отправить к курице луковицу и петрушку и поставить все на огонь.

3. Снять пенку с кипящего бульона, добавить в воду морковь, лавровый лист, перец и соль.

4. Варить до готовности мяса.

5. Заблаговременно замочить в воде желатин и отварить зеленый горошек.

6. Когда мясо будет готово, нужно извлечь ножки из бульона, снять с костей мясо, порезать.

7. Морковь порубить кубиками, чеснок — продавить, бульон — процедить.

8. Добавить в горячий бульон желатин и размешать, пока он не растворится.

9. На дно блюда красиво выложить зерна граната и горошек.

10. Влить бульон так, чтобы в нем утонул декор. Поставить в холодильник на полчаса.

11. После смешать мясо с морковью, оставшимся горошком и чесноком. Выложить в формы, залить бульоном и отправить в холод до полного застывания.

«Наполеон»

Завершает новогоднюю трапезу по всем канонам СССР чаепитие с домашним тортом «Наполеон». Если ночью дойти до десерта не удастся, не беда — к завтраку 1 января изысканное лакомство станет только лучше. Хрустящие коржи из слоеного теста, нежный заварной крем — это незабываемое наслаждение.

Ингредиенты

мука — 2 стакана;

молоко — 1 стакан;

маргарин — 250 г;

лимонный сок — 1 чайная ложка. Тесто:

сгущенное молоко с сахаром — 380 г;

масло сливочное — 150 г. Крем из сгущенного молока:

яйца — 3 штуки;

сахар — 1 стакан;

сливочное масло — 120 г;

теплое молоко — 0,5 стакана;

мука — 1 столовая ложка;

ванилин — по вкусу. Заварной крем:

Способ приготовления:

1. Маргарин порубить кусочками, смешать с мукой, довести до консистенции мелкой крошки.

2. Собрать крошку и медленно влить по центру молоко, после — лимонный сок.

3. Замесить однородное тесто, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на час. В это время заняться кремом.

4. Для первого вида крема нужно взбить сгущенное молоко с подтаявшим сливочным маслом до однородности.

5. Для заварного крема — взбить яйца с сахаром, добавить теплое молоко и муку.

6. Проварить около 10 минут на тихом огне, помешивая. Остудить, добавить сливочное масло и ванилин, взбить.

7. Оба варианта крема убрать в холодильник.

8. Достать тесто и разделить на семь равных частей. Каждую тонко раскатать и положить на противень.

9. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 5–7 минут до хрустящей корочки.

10. Подровнять коржи при помощи тарелки, отрезав все лишнее.

11. Сложить коржи один на другой, щедро промазывая сразу двумя видами крема.