Прически на Новый год 2023: оригинальные идеи для разной длины волос

В Новый год хочется войти во всеоружии, начав его с идеально организованного праздника (будь то пижамная вечеринка или масштабное застолье с десятком гостей) и выглядя при этом, как минимум, сногсшибательно. Как уложить волосы так, чтобы к вам было приковано все внимание, читайте в материале «Рамблера».

При выборе укладки на Новый год 2023 ориентируйтесь на длину волос, выбор платья и форму лица. Основной принцип: если платье с открытыми плечами, обнаженной спиной — распускаем волосы, добавляем аккуратные серьги и неброские аксессуары, например, на запястья. Закрытое платье с длиной ниже колена или брючный костюм — волосы забираем наверх, выбираем акцентные аксессуары. Это соберет образ воедино и выделит вас в толпе.

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Хиты 2023 года среди причесок для длинных волос

Если хотите в Новый год выглядеть «воздушной и романтичной», сделайте ставку на локоны «подружки серфера». Эту укладку сделать проще простого даже в домашних условиях, не прибегая к услугам профессионалов: разделите волосы на вертикальные проборы, скрутите их в жгуты от лица и заколите. Затем просушите феном, держа его на большом расстоянии от головы. Распустите волосы, перекиньте вперед, опустив голову, и хорошо встряхните локоны.

Голливудская волна способна сделать гламурным и нарядным даже самый скромный наряд. При выборе этой укладки только учтите один нюанс: лучше не уводить локоны сильно на лицо, это будет доставлять вам дискомфорт при малейшем движении головы. Лучше сделать их объемнее по бокам.

Если же вы не хотите оставлять волосы распущенными, рассмотрите следующие варианты укладок: эффектный хвост (дополните его жемчужной нитью, цепью или комбинируйте с косами), низкий пучок (он может быть сделан с дополнительным объемом, выпущенными прядями, элементами декора и аксессуарами), различные плетения и косы.

Хиты 2023 года среди причесок для средних волос

Если не хотите сильно заморачиваться с прической, остановите свой выбор все на том же пучке — он может быть как идеально гладким, так и аккуратно собранным. Дополните образ актуальными сейчас крупными серьгами, и вы будете неотразимы.

Не теряют своей актуальности (уже который год, кстати) локоны в винтажном стиле. Если хотите добавить в такую прическу аксессуары, то отдавайте предпочтение невидимкам — сегодня модно использовать сразу несколько десятков невидимок, и с их помощью создавать волны.

Актуальны в новогоднюю ночь будут и мелкие косички, которые можно будет собрать в хвост или оставить одну или две свободными в волосах. Такая прическа подойдет как для дерзких, так и романтичных натур.

Хиты 2023 года среди причесок для коротких волос

Переживаете, что уложить короткие волосы оригинальным способом достаточно проблематично? У нас для вас хорошие новости: всегда можно придумать что-то помимо объемной укладки (хотя и ей пренебрегать не стоит). Для смелых девушек мы рекомендуем остановиться на эффекте мокрых волос — вы будете выглядеть ярко и чувственно. Такой способ укладки часто выбирают самые модные девушки Голливуда, дополняя образ изящными нарядами, тем самым в образе отдавая ведущую роль прическе и макияжу (чем не повод вспомнить про красную помаду или нарисовать готические стрелки, которые сейчас являются главным трендом в макияже).

Если зализанные варианты укладок не ваш вариант, сделайте локоны «подружки серфера» только на коротких волосах. Если добавите объема у корней, укладка добавит вам кокетства.

А вот девушкам, которые давно мечтают обновить стрижку, предлагаем придать коротким волосам стильную, креативную форму. Новый образ поможет обратить на себя внимание и собрать десятки комплиментов.