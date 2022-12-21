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34 минуты назад

Топ неудачных подарков на Новый год

РИА "ФедералПресс"

Неприятно видеть разочарованное лицо того, кому пять минут назад вы вручили подарок. Психолог Елена Скорина рассказала «ФедералПресс», что точно не стоит дарить на Новый год.

Топ неудачных подарков на Новый год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Есть так называемые подарки, которые делаются впопыхах, для галочки, когда человек в последний момент что-то приобретает или передаривает, не учитывая пожелания или особенности того человека, которому дарится подарок», – отметила Скорина.

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Также есть категория подарков с подтекстом или намеком, чтобы исправить человека или подогнать его под свои ожидания, опять же не интересуясь, что он хочет, добавила психолог.

Получать подарок, указывающий на недостатки, очень неприятно. Еще одна категория неприятных подарков – это слишком дорогие вещи, отметила эксперт. Человек чувствует неловкость, вину и обязанность дарителю. Подарок своими руками тоже не всегда уместен, так как таким сложно угодить и человек опять будет чувствовать себя виноватым.

Сувениры с символами года, ненужные рамки для фотографий, статуэтки сюда же. Категория подарков, подразумевающая следующее действие, например, собака или картина по номерам, также часто не подходит. Есть просто неподходящие презенты, в частности, предметы интерьера, которые не вписываются в дизайн вашей квартиры.

Что же делать, если вы получили такой подарок?

В первую очередь, отметила Елена Скорина, нужно оценить намерения дарителя. Например, если подруга связала для вас свитер, то это говорит о том, что она хотела сделать вам приятное, делясь любовью и заботой.

Также нужно оценить усилия и эмоции, которые были вложены в подарок, а не саму вещь. Если видите, что подарок сделан для галочки, можете не принимать его или избавиться, считает психолог. Если вы получили подарок, который вам не пригодится, подумайте, что вы можете с ним сделать, добавила Елена. Можно его продать, отдать на благотворительность, переделать и так далее.

Вы вправе отказаться от подарка, если он приносит вам негативные эмоции или слишком дорого стоит. А чтобы не получить то, что вам не нужно, можно составить список желанных подарков и раздать его близким и друзьям.

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