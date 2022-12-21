В какой одежде нельзя встречать Новый год

«В Новый год не надо надевать спортивный костюм, не надо воображать, что вы лыжники, не надо оставаться в трениках или в халате. Новый год — это праздник, поэтому старайтесь найти для себя праздничное решение вашей новогодней одежды, вашего образа. Не встречайте Новый год в старых домашних тапочках, не встречайте в шлёпках, не встречайте в шортах, не встречайте в футболке. Это будет абсолютно неверным решением. Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на встрече Нового года, оделись привлекательно для вас, для ваших друзей, родственников, любимых и близких, даже если вы будете встречать только с вашим котом или собачкой. И если уже друзей рядом не осталось, кот тоже будет рад вашей красивой причёске и вашему красивому платью».