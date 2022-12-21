В чем встречать год Кролика: 7 цветов, которые принесут удачу

Мы обратились к главному эксперту 2023 года –– Черному Водяному Кролику. Он выбрал семь цветов, в которых вы будете не только самой красивой, но и самой счастливой.

Фото: Super.ru Super.ru

Черный

Видео дня

Этот цвет пушистый хозяин года любит больше всего. Мы его понимаем: черный –– один из самых элегантных оттенков, который подчеркнет вашу изысканность. А еще он символизирует богатство, стабильность и уверенность (мы уже и забыли, что это такое, но спасибо ушастому, что напомнил!). В общем, наряжаемся в маленькое черное платье и ни о чем не думаем.

Голубой

Только не выбирайте яркие варианты –– кролик обидится. Лучше присмотритесь к небесным оттенкам: они обещают спокойствие, безопасность, свежие идеи и новые знания. Откладываем успокоительные и бежим за голубым нарядом.

Красный

Он подойдет воительницам, которые остановят и коня на скаку, и слона на лету. Да и Черный Кролик обожает этот цвет. Все потому, что эти любвеобильные зверьки отличаются страстным темпераментом –– ваш выбор алого оттенка точно придется им по вкусу. А еще красный заряжает энергией и настраивает на романтичную волну. Так что если у вашей любви села батарейка, решайте проблему с помощью красного платья.

Салатовый

Этот цвет нужен девушкам, которые точно не прочитают нашу статью –– им некогда. И очень зря, потому что оттенок зеленого яблока дает энергию и помогает адаптироваться к новым реалиям. Также он заряжает свежими идеями и раскрывает творческие способности. Есть подруга, которая еле доползает до Нового года? Отправьте ей этот текст. Стоп, сначала спросите, чем вы ей можете помочь: взаимовыручка важнее нарядов!

Фиолетовый

Этот цвет является смесью красного и синего, поэтому для новогодней вечеринки тоже подойдет. Рекомендуем его таинственным барышням: фиолетовый раскроет вашу интуицию, поможет преодолеть страх и принесет вдохновение. В нем вы превратитесь в волшебницу, перед чарами которой никто не устоит.

Серый

Не хотите ассоциироваться с серой мышью? Ну и не нужно! Надевайте одежду серебристого оттенка, блеск приветствуется. В таком наряде вы станете королевой вечеринки. Помимо царских почестей цвет обещает уверенность и умиротворение.

Коричневый