Что должно быть в идеальном сладком подарке для ребенка

Сладкий подарок — традиционное дополнение к основному сюрпризу для детей на Новый год. Готовые наборы можно купить в магазине или собрать самому, чтобы положить только те сладости, которые нравятся ребёнку, или только полезные продукты. О том, какие лакомства выбрать, чтобы не навредить здоровью ребёнка, рассказала главный внештатный педиатр подмосковного Минздрава Нисо Одинаева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, хороший вариант — желейные конфеты или мармелад в натуральном виде. Главный компонент этих сладостей — желатин, значит, пользы от них больше, чем вреда. Иногда такие лакомства даже разрешают при лечебных диетах. Дело в том, что в них меньше сахара, чем в обычных конфетах, нет жира, зато есть полезный для пищеварения пектин.

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Единственный момент — никакой глазури. Она может свести всю пользу на нет своим химозным составом. Также не забудьте посмотреть, чтобы в сладостях не было очень много красителей. Совсем без них найти мармелад вряд ли получится.

Прекрасным наполнением для сладкого подарка станут зефир и пастила. Естественно, пастила должна быть изготовлена из натурального яблочного пюре и не содержать сахара. Зато там может быть агар-агар — это такой продукт из водорослей, который помогает пюрешке быстрее превратиться в желе.

Традиционная новогодняя и рождественская выпечка — имбирный пряник — тоже подойдёт для подарка. Если они приготовлены по классическому рецепту, то вреда ребёнку точно не принесут. Также для подарка сгодятся вафли с хорошим составом начинки.

А как же шоколадки и шоколадные конфеты, спросите вы? Это тоже можно, только чуть-чуть — одна плитка или 3–4 конфеты. Лучше заменить сладости с рафинированным сахаром на фрукты, орехи или цукаты — от них точно уж пользы больше будет.

Врач также напомнила, что особенно зацикливаться на сладостях и подарках не стоит. Всё-таки Новый год — это семейный праздник, так что лучше посвятить время детям, поиграть с ними дома или на улице. А наесться сладкого они всегда успеют.