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2 часа назад

Вещи в доме, которые привлекут удачу в 2023 году — советует эксперт

WomanHit.ru

Осторожно! Успех может обрушиться настоящей лавиной!

Вещи в доме, которые привлекут удачу в 2023 году
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Конечно, в новом году хочется пересмотреть свое отношение ко многим сферам своей жизни. Кто-то, наконец, прокачивает навыки в профессиональном поле, а кто-то решается создать семью и т. д. Будущий год не исключение — многих из нас ждут перемены, будем надеяться, положительные. Специалисты по фэн-шуй уверены, что мы можем притянуть удачу, обзаведясь вещами, которые ускорят приток положительной энергии. Мы решили выяснить, на какие вещи стоит обратить внимание, чтобы успех сопутствовал вам большую часть года.

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Все по полочкам

Если вы планируете повышать свой профессиональный уровень в 2023 году, вам не обойтись без планировщика. Не жадничайте и купите себе качественный, красивый ежедневник или блокнот для работы. Считается, что органайзер, который вызывает эстетический восторг заряжает на новые свершения. Просто подержать приятную на ощупь вещь в кожаной обложке перед важным собеседованием или перед совещанием — уже полдела. И, конечно, с такой вещью вы никуда не опоздаете и ничего не забудете. Эксперты советуют приобрести ежедневник в алом или черном оформлении.

На дорожку

Хотя планировать путешествия в современных условиях не так-то просто, специалисты по фэн-шуй рекомендуют приобрести симпатичную сумку для путешествий или даже небольшой чемодан. Кто знает, возможно, вас ждет интересная командировка уже совсем скоро, а, может, и путешествие всей семьей. Вещь, связанная с поездками, притянет одно из этих событий еще быстрее.

Всегда на связи

Еще одним предметом в вашей жизни, который притянет положительные перемены в грядущем 2023 году, станет новый гаджет. Рекомендуется обратить внимание на смартфоны и планшеты — гаджеты, которые обеспечат вам бесперебойный доступ в Сеть, и с которыми вы всегда можете оставаться на связи. Звезды обещают многим знакам Зодиака новые знакомства, вполне вероятно, что важный человек найдется именно в соцсетях.

Деньги рекой

Что нужно, чтобы стабилизировать свое финансовое положение? Конечно, кроме постоянной работы? Естественно, кошелек или копилка, которые будут стимулировать выработку энергии, направленной на улучшение материальной ситуации в семье. Если вы решили приобрести копилку, обязательно поставьте ее в то место, где до нее не дотянутся гости, так как эта вещь не терпит прикосновений чужих рук. Что касается кошелька, эксперты рекомендуют выбирать эту вещь в зависимости от вашего вкуса — если вы увидели его в магазине и не можете забыть, возвращайтесь и покупайте. Считается, что таком кошельке всегда будут водиться деньги, можно сказать, он сам вас нашел.

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