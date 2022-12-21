Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
2 часа назад

Александр Васильев назвал неподходящую одежду для встречи Нового года дома

Lenta.ru

Российский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал самую неподходящую одежду для встречи Нового года дома. На эту тему он рассуждал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Васильев назвал неподходящую одежду для встречи Нового года дома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь стилист призвал слушателей продумать образ заранее и отказаться от спортивных костюмов, треников или халатов. «Не надо воображать, что вы лыжники. Новый год — это праздник, поэтому старайтесь найти праздничное решение для вашей новогодней одежды», — объяснил он.

Помимо этого, по словам эксперта, домашние тапочки, шорты и футболки также не предназначены для новогодней ночи. «Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на празднике, даже если вы будете встречать его только с вашим котом или собачкой», — посоветовал Васильев.

В заключение историк моды добавил, что удачным выбором для новогоднего образа могут стать красивые прическа и платье.

В ноябре Александр Васильев раскрыл секреты удачного шопинга. Так, он призвал продумать необходимые покупки до приезда в торговый центр. Кроме того, эксперт отметил, что важно заранее проанализировать тип своей фигуры, чтобы впоследствии подобрать к нему подходящие наряды.

Новый год 2023,Александр Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители