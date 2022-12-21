Как сделать генеральную уборку перед праздниками быстро и легко

В новогодней круговерти между корпоративами, утренниками в школе и детском саду, украшением дома, мыслями о праздничном меню и покупкой подарков стоит пункт «отмыть все до блеска». Как же уместить это все в последние дни перед торжествами? Помогут простые советы, которые для кого-то, возможно, окажутся очевидными, а кому-то позволят по-новому организовать свой быт.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Как чисто вымыть полы с первого раза

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Есть золотое правило: чем меньше на полу вещей и мебели, тем быстрее и проще их вымыть. Поэтому начните с поднятия стульев, кресел и прочих подвластных вам предметов на высоту или вынесите их из комнаты. Затем нужно тщательно пропылесосить и подмести пол и плинтусы, чтобы на них не осталось ни соринки. Особенно основательной сухой чистки перед мытьем требуют паркет, ламинат и древесина, поскольку они не выносят излишков влаги, которые, кстати, идеально соберут салфетки из микрофибры. К слову, не каждая салфетка или губка подойдет для уборки или мытья посуды, а некоторые вообще лучше не использовать. Читайте об этом в статье

Линолеум надо пылесосить по другой причине — мелкий мусор во время мытья действует на него как абразив, который стирает с покрытия блеск.

Затем уже приступайте к мытью. Начинайте с дальней части комнаты и двигайтесь по направлению к двери. Почаще меняйте воду в ведре и полощите тряпку, чтобы на полу не осталось полос и разводов. Не переусердствуйте со средством для влажной уборки: оно может образовать на полу пленку, к которой тут же снова прилипнет грязь.

Есть и способ добиться чистоты без сложных манипуляций. Вымыть пол без тяжелого ведра и отжимания тряпки поможет беспроводная электрошвабра. Аппарат подает на вращающиеся валики чистую воду, а грязную собирает в специальный контейнер.

Избавляемся от надоедливой пыли

Вроде бы только протерли пыль, а она снова тут как тут? Полностью оставить эту проблему в старом году, конечно, нереально. Но снизить количество пыли — можно. Начните инспекцию на предмет обнаружения «пыльных залежей» на шкафах и люстре, затем проверьте открытые стеллажи и полки и только потом приступайте к полу и коврам.

И не игнорируйте уборку под кроватями и в других труднодоступных местах! Добраться до них гораздо проще, если у вас есть вертикальный аккумуляторный пылесос. Некоторые из них можно использовать как компактную ручную модель.

А если в доме есть малыши, аллергики или домашние животные, обратите внимание на пылесосы с аквафильтром. Такие аппараты справляются не только с частицами пыли, спорами грибков, бактериями и продуктами жизнедеятельности пылевых клещей, но и с шерстью и неприятными запахами.

Как «не париться» из-за вредной бытовой химии

Иногда неприятности случаются в самый неподходящий момент — разбивается компактная пудра, нитка новогодней гирлянды рвется, засыпая весь диван бусинками, дети опрокидывают сахарницу. Убрать все максимально оперативно поможет кусок широкого скотча или липкий ролик для одежды. Мелкие стеклянные осколки отлично собирает влажная вата. Тут никаких спецсредств не понадобится.

Но и сложные загрязнения можно убрать без бытовой химии. Например, пригоревший жир на плите и мыльный налет с плитки в ванной отчищаются содой с уксусом. Только нужно хорошенько проветрить квартиру перед приходом гостей, потому что запах у такой смеси довольно резкий.

Но что делать, если и бытовая химия, и народные средства с разными кислотами и щелочами вызывают аллергию? Поможет горячий водяной пар! Его вообще можно считать универсальным помощником: он и складки на льняной скатерти деликатно расправит, и застарелые загрязнения размягчит не хуже кислоты. Приручить такого «джинна» помогут бытовые пароочистители. Об экологичных способах уборки и о чудесах, на которые способны пароочистители, вы можете почитать в статье

А еще учтите, что при тщательной обработке поверхностей пароочистителем уничтожается 99,99% вирусов и распространенных в быту бактерий, так что поводы для беспокойства за здоровье близких испаряются.

А теперь — о красоте!

После борьбы с мусором и пылью пора подумать о том, как роскошно вы будете выглядеть в шелковом платье или шифоновой блузке. До совершенства остается один шаг — убрать складки на любимых нарядах из деликатных тканей. И здесь в пару к утюгу призываем на помощь пар. Можно приобрести отпариватель для одежды, но куда более универсален и надежен в быту гладильный комплект!

Благодаря тому, что пар под высоким давлением проникает в структуру ткани, а затем отводится активной системой, привести в порядок и скатерть, и новогодние наряды из разных материалов от плотного бархата до невесомого шелка гораздо проще. А функция продувки поможет при глажке деликатных тканей.