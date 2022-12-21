Психолог раскрыл секреты идеального подарка на Новый год

Последние деньки перед Новым годом многие россияне проводят в суете: один из главных вопросов — что же купить родителям, детям, супругу и так далее. Хорошо, что всегда есть универсальные варианты: набор косметики, уходовых средств или красиво упакованные сладости. Только вот в таких подарках, что называется, нет души, а хочется чем-то удивить близкого человека. Как это сделать, рассказал психолог Аарон Ахувиа.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Врач рассказал, что в его семье никогда не было принято дарить дорогие подарки. Именно тогда он и понял два секрета удачных презентов.

Во-первых, если вы хотите подарить по-настоящему стоящую вещь, сначала узнайте о том, кому вы её дарите, что-то личное. Ведь обезличенный подарок не вызовет ярких эмоций, другое дело — если он выбран с душой. Потратьте немного времени и узнайте о получателе презента немного больше — хобби или его образ жизни.

Психолог привёл наглядный пример. Допустим, вы ищете подарок для человека, который любит готовить. Покупка миксера или формы для выпечки — банальная история. А вот положить под ёлку именно те принадлежности, о которых человек мечтает, — совсем другой разговор. На самом деле подарком будет уже самое общение между вами и тот интерес, который вы проявили. А вещь станет хорошим напоминанием о вашем внимании.

Ещё один нюанс, который поможет выбрать идеальный сюрприз, — люди любят презенты, которые напоминают им о приятных событиях из жизни. Прекрасно, если эти впечатления ещё и будут связаны с вами. Для старших родственников отлично подойдут подарки, которые позволят вам в будущем проводить больше времени вместе.

«Покупая подарок, важно видеть людей такими, какими они хотят быть, ценить отношения, которые у вас есть, и выбирать в качестве презента то, что позволит вам ещё больше сблизиться», — посоветовал Ахувиа.