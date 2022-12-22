Назван эффективный способ сэкономить на подготовке к Новому году

— Лучший способ сэкономить на новогодних праздниках — это заранее рассчитать размер и количество блюд, которые вы собираетесь приготовить. Зачастую люди стараются устроить буквально пир на весь мир, готовя 5–6 различных блюд. Разумеется, съесть такое количество продуктов сразу невозможно. В итоге львиную долю продуктов попросту выкидывают через пару дней после праздника в связи со сроком хранения готовых блюд. Статистика говорит, что около 25–35 процентов приготовленного выкидывается в помойку. Конечно, это все неоправданные траты и деньги, которые мы попросту теряем, — пояснил специалист.