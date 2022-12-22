Назван эффективный способ сэкономить на подготовке к Новому году

Главное и ключевое в экономии личных финансов на праздник — планирование расходов и покупки заранее. Если вы составите список блюд, рассчитаете размер порций исходя из количества гостей и их предпочтений — это существенно снизит стоимость вашего праздника. Об этом «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик Артем Звездин.
— Лучший способ сэкономить на новогодних праздниках — это заранее рассчитать размер и количество блюд, которые вы собираетесь приготовить. Зачастую люди стараются устроить буквально пир на весь мир, готовя 5–6 различных блюд. Разумеется, съесть такое количество продуктов сразу невозможно. В итоге львиную долю продуктов попросту выкидывают через пару дней после праздника в связи со сроком хранения готовых блюд. Статистика говорит, что около 25–35 процентов приготовленного выкидывается в помойку. Конечно, это все неоправданные траты и деньги, которые мы попросту теряем, — пояснил специалист.
Также Звездин посоветовал поступить и с подарками: список. По его словам, стоит заранее подумать, что дарить близким. Это поможет избежать необдуманных, импульсных покупок.
— Нелишним будет использовать промокоды, акции у магазинов и кешбэк. Это позволит сэкономить до 5 процентов при условии, что вы заранее позаботились о списке покупок, подарков и отслеживаете их стоимость. Как правило, продавцы делают честные скидки на новогодние праздники, и это реально неплохой способ сэкономить и растянуть. Особенно хорошо, если вы покупаете по скидке какой-то товар, а еще сверху используете кешбэк от банка, — рассказал аналитик.
Еще один способ сберечь финансы, отметил финансист, экономия на новогодней атрибутике. Можно использовать игрушки из старых запасов.