Как обновить самый привычный новогодний салат

Иногда кажется, что этот новогодний салат действительно стерпит все — и не только крабовые палочки, но и даже фиалки из редиски или розочки из вареной морковки как мощный прорыв по части праздничного декорирования любимого блюда. Удивительно, как оливье остается таким привлекательным для всех и ни капельки не снижает темпов своей популярности. Наверное, этот салат у нас в некой новогодней генетической прошивке, точно так же как фильмы "Ирония судьбы, или С легким паром!" или "Служебный роман" Эльдара Рязанова.

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Однако, на мой взгляд, у оливье есть все-таки несколько внутренних недочетов, но если их преодолеть, то банальный салат с докторской колбасой способен превратиться в нечто новое и беспроигрышное. При этом засовывать в оливье вареных перепелок, красную или черную икру или буржуазных рябчиков совершенно не обязательно. Но и к докторской советую относиться скорее как к лимитированному чудачеству.

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Давайте перестанем считать новогодний оливье кучей нарезанных вареных овощей, перемешанных с покупным майонезом. Этот салат далеко не сразу стал продуктом массмаркета. Если нырнуть в исторические гастрономические заметки, то тут же напомнят о себе его французские аристократические корни, и правила игры станут более ощутимы даже в неугомонном XXI веке.

Когда готовить

Самый главный секрет оливье, на мой взгляд, в том, что он ощутимо вкуснее на следующий день: то есть провести 1 января со вчерашним салатом и любимым сериалом в обнимку — отличный сценарий благополучного и медленного начала нового года. Добиться состояния "вчерашнего", то есть пропитанного как следует майонезом и слегка пустившего огуречные (или яблочные) соки, можно, просто приготовив этот салат за день до праздничного ужина (тем более что 31 декабря все успеть крайне сложно).

В чем подавать и чем украшать

Салат, пропитавшийся заправкой, конечно, потеряет свой внешний вид — это вторая проблема оливье. Но если продумать этот момент заранее и подобрать правильную посуду, то блюдо будет вполне способно покрасоваться в центре стола на все 100%. Для этого вам пригодится фарфоровая или фаянсовая супница. Салатница ни в коем случае не должна быть прозрачной или полупрозрачной — цветное стекло или бабушкин хрусталь категорически не подходят для сервировки оливье. А вот семейная супница с крышкой не только скроет соки, но и элементарно предохранит его от заветривания (да и раскладывать салат по тарелкам из такой посуды будет удобнее).

Любые присыпки из свежего укропа, упомянутые выше цветы из корнеплодов и прочие финтифлюшки на поверхности домашнего оливье выглядят нелепо и малоаппетитно. Листья свежей савойской капусты, подложенные на дно супницы и обнимающие оливье со всех сторон, сработают лучше.

О фруктах, морковке и эдамаме

Оливье не уживается с фруктами: экспериментировать с ананасами в его приготовлении не рекомендую. Кислое и свежее зеленое яблоко — единственное исключение из правила. Оливье сможет примириться с ощутимым количеством кубиков отварного картофеля, но избыток вареной моркови сделает его излишне водянистым. Буро-зеленый консервированный горошек тоже может все испортить — он безвкусен и увеличивает вязкость общей массы салата, которой следует опасаться. Попробуйте сделать ход конем и заменить горошек бобами эдамаме. Они крупнее, да, но не опасайтесь: форму они не потеряют, останутся упругими и празднично зелеными. Достаточно найти упаковку замороженных бобов в магазине и быстро отварить их в подсоленном кипятке, а затем сразу же погрузить в ледяную воду или даже в лед. Обсушить, остудить и добавить немного бобов в оливье — получится интересный и необычный акцент.

Про огурцы и каперсы

Бочковые и традиционные соленые огурцы с их резким запахом и вкусом могут забить оливье солью и душноватым привкусом той самой бочки. Но сочетание свежих огурцов и малосольных придадут салату свежесть, без которой, на мой взгляд, удовольствия от этого блюда не получить.

Свежие огурцы рекомендую очистить от кожицы через раз — "в полосочку" (этот способ поможет огурцам постепенно делиться соком с остальными ингредиентами). Как вариант предлагаю использовать также каперсы — терпко-соленые, с едва уловимой горчинкой. Каперсы в состоянии превратить знакомый с детства, советский оливье в нечто экзотическое (достаточно чайной ложки, не больше). Кстати, в дореволюционном рецепте оливье каперсы играли не последнюю роль.

Майонез, отварные куриные грудки, мясо краба и пряная утка

Конечно, покупной майонез существенно облегчает и без того сложное и торопливое предновогоднее расписание. Каждый решает сам: взбивать или не взбивать ингредиенты для него на собственной кухне. Напомню здесь только два основных момента: в домашнем майонезе лучше всего себя ведет подсолнечное рафинированное масло (из-за оливкового extra virgine продукт может стать откровенно горьким). Взбивать майонез при помощи миксера или кухонного комбайна никто не запрещает, но ретроградам, например, нравится совершать этот процесс деревянной ложкой — они утверждают, что майонез в этом случае получается намного вкуснее.

Диетически нейтральные куриные грудки, сваренные с тимьяном и розмарином, — самое простое и нежное решение при выборе мясного компонента оливье. Подкопченный лосось и перепелиные яйца способны превратить новогодний салат в практически основное блюдо всего стола, которое можно есть несколько часов без передышки и без утренней изжоги. Крабовое мясо в качестве ингредиента номер один — еще один способ забыть про докторскую колбасу. А самый интересный вариант, на мой взгляд, — приготовить оливье с пряной запеченной уткой.