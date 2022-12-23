Почему на Новый год нельзя дарить полотенца

Выбор подарков на Новый год — то еще испытание. Прилавки магазинов и рождественских ярмарок предлагают все виды товаров на любой вкус, поэтому иногда становится просто страшно потеряться во всем этом многообразии. Чтобы хоть немного облегчить вам задачу, рассказываем, почему не стоит покупать в качества подарка полотенца.

Существует давнее поверье, которое гласит: получить полотенце в подарок — к слезам и проблемам. И вот почему так считали наши предки. Столетия назад полотенце всегда было неизменным атрибутом ритуальных обрядов (в том числе и похоронных церемоний). Вот и повелось, что дарить этот предмет — значит навлечь на адресата презента горе и слезы. Считалось, что полотенце может привлечь покойника в дом, разлучить с родными и близким, привести к тяжелым болезням.

Исключением на Руси были вышитые рушники, которые девушки вышивали своим суженым, демонстрируя свои умения и трудолюбие. Мужчины брали такие расшитые полотенца в дорогу в качестве талисмана, сберегающего от всех несчастий.