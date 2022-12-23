Почему на Новый год нельзя дарить полотенца

Выбор подарков на Новый год — то еще испытание. Прилавки магазинов и рождественских ярмарок предлагают все виды товаров на любой вкус, поэтому иногда становится просто страшно потеряться во всем этом многообразии. Чтобы хоть немного облегчить вам задачу, рассказываем, почему не стоит покупать в качества подарка полотенца.
Существует давнее поверье, которое гласит: получить полотенце в подарок — к слезам и проблемам. И вот почему так считали наши предки. Столетия назад полотенце всегда было неизменным атрибутом ритуальных обрядов (в том числе и похоронных церемоний). Вот и повелось, что дарить этот предмет — значит навлечь на адресата презента горе и слезы. Считалось, что полотенце может привлечь покойника в дом, разлучить с родными и близким, привести к тяжелым болезням.
Исключением на Руси были вышитые рушники, которые девушки вышивали своим суженым, демонстрируя свои умения и трудолюбие. Мужчины брали такие расшитые полотенца в дорогу в качестве талисмана, сберегающего от всех несчастий.
Кстати, избежать суеверия просто. Если вы решительно настроены подарить на Новый год, например, набор полотенец, попросите монетку за свой подарок. Таким образом вы как бы продадите его, не нарушая примет. Проделайте этот ритуал и в том случае, если вам кто-то преподнесет этот предмет в качестве презента на праздник.