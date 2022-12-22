Как сделать новогодний венок своими руками

Новогодние и рождественские венки можно приобрести практически во всех магазинах домашнего декора. Однако, сделав его своими руками, можно воплотить все свои задумки.

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Эксперты Elle Decoration рекомендуют создать венок из цветов и ягод. Для этого потребуется соломенная основа, которую можно приобрести в магазинах рукоделия.

Также нужны сухоцветы, например, георгины или гортензии. Ещё понадобятся сушёный физалис или рябина.

Чтобы привязать ягоды и цветы к основе, необходимы нитки. Привязывать их стоит маленькими пучками, равномерно распределяя по всей поверхности.

Венок можно подвесить с помощью атласной ленты.

Можно сделать венок в форме сердца. Для этого нужна соответствующая основа. Её можно сделать из проволоки.

Также понадобятся хвойные ветки, ели или лиственницы, шишки. Привязывать веточки тоже нужно пучками. Для этого можно снова воспользоваться проволокой.

Классический венок из хвои можно создать из круглой основы и веточек ели, эвкалипта или можжевельника.