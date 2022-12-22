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2 часа назад

Эксперты дали советы по выбору новогодних фейерверков

Вечерняя Москва

Эксперты дали советы, как выбрать качественный и безопасный новогодний фейерверк.

Эксперты дали советы по выбору новогодних фейерверков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Для того чтобы купить лучшие фейерверки, нужно определиться с длительностью светового шоу. Как правило, производитель указывает ее на упаковке. Так, средний показатель составляет от 30 секунд до двух минут.

Важным фактором являются и визуальные эффекты: можно выбрать цвет залпа, его высоту и внешний вид.

Лучше всего выбрать калибр 0,8 дюйма, который создает хоть и небольшой, но очень яркий и незабываемый салют. Однако чаще всего на прилавках можно встретить калибр 1,2 дюйма.

Эксперты советуют соблюдать все необходимые меры предосторожности при запуске фейерверков, передает Общественная служба новостей.

После 23 часов в новогоднюю ночь на территории столицы запрещено запускать фейерверки согласно закону «О тишине», передает РИАМО.

О том, как вести себя в общественных местах, чтобы не попасть в больницу или в полицию во время празднования Нового года, рассказал юрист Алексей Караванский.

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